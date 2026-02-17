Галущенко избрали меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 200 млн грн

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения экс-министру энергетики и юстиции Герману Галущенко в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 200 миллионов гривен. Об этом стало известно во время заседания ВАКС, пишет УНН.

Детали

Суд постановил взять Галущенко под стражу сроком на 60 суток – до 25 апреля 2026 года. В случае внесения залога он сможет выйти из СИЗО.

Ранее прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры настаивали на аресте с альтернативой залога в 425 миллионов гривен, однако суд уменьшил его размер более чем вдвое.

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Напомним

15 февраля при пересечении государственной границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики Германа Галущенко в рамках дела "Мидас".

САП и НАБУ в рамках дела "Мидас" сообщили о подозрении бывшему министру энергетики Украины Герману Галущенко. Ему инкриминировано отмывание средств и участие в преступной организации.

В суде САП просила для экс-министра Галущенко меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 425 млн грн.