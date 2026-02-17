$43.170.07
Эксклюзив
14:26 • 8432 просмотра
Принудительная паспортизация, а не сознательный выбор – Чийгоз объяснил, как оккупанты заставляют получать паспорта рф в Крыму
12:59 • 15631 просмотра
Новый раунд переговоров Украина-США-рф стартует в Женеве - УмеровPhoto
12:23 • 18123 просмотра
Игнат опроверг слухи об "иностранной эскадрилье" из F-16 в украинском небеPhoto
12:15 • 19230 просмотра
ЕС подтвердил планы принять 20-й пакет санкций против рф до 24 февраля
Эксклюзив
17 февраля, 09:48 • 20701 просмотра
Влияние афродизиаков на либидо - миф или наука?
Эксклюзив
17 февраля, 08:25 • 25304 просмотра
САП будет просить для Галущенко миллионный залогPhoto
17 февраля, 04:30 • 34686 просмотра
Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО
16 февраля, 17:19 • 45859 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16 февраля, 16:45 • 54144 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
16 февраля, 14:18 • 39555 просмотра
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
Галущенко избрали меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 200 млн грн

Киев • УНН

 • 704 просмотра

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения экс-министру энергетики Герману Галущенко в виде содержания под стражей. Альтернативой является залог в 200 миллионов гривен, срок ареста — 60 суток.

Галущенко избрали меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 200 млн грн

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения экс-министру энергетики и юстиции Герману Галущенко в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 200 миллионов гривен. Об этом стало известно во время заседания ВАКС, пишет УНН.

Детали

Суд постановил взять Галущенко под стражу сроком на 60 суток – до 25 апреля 2026 года. В случае внесения залога он сможет выйти из СИЗО.

Ранее прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры настаивали на аресте с альтернативой залога в 425 миллионов гривен, однако суд уменьшил его размер более чем вдвое.

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Напомним

15 февраля при пересечении государственной границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики Германа Галущенко в рамках дела "Мидас".

САП и НАБУ в рамках дела "Мидас" сообщили о подозрении бывшему министру энергетики Украины Герману Галущенко. Ему инкриминировано отмывание средств и участие в преступной организации.

В суде САП просила для экс-министра Галущенко меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 425 млн грн.

Андрей Тимощенков

ПолитикаКриминал и ЧП
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Государственная граница Украины
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Герман Галущенко