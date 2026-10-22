рф вдарила "Іскандером" з касетною боєголовкою по історичному центру Києва - "Флеш"
Київ • УНН
Уночі 22 жовтня росія атакувала історичний центр Києва балістичним "Іскандером" із касетною боєголовкою. Є поранені та руйнування.
У ніч проти 22 жовтня росія вдарила балістичною ракетою "Іскандер" по історичному центру Києва, є поранені. Про це повідомив радник Президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони, фахівець із радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов, передає УНН.
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Сьогодні вночі росія атакувала історичний центр Києва балістичною ракетою "Іскандер" з касетною боєголовкою К5. Ця боєголовка вибухає над землею і застосовується спеціально для максимального ураження людей та техніки на площі 400 на 400 метрів. 58 бойових елементів вибухають у повітрі. Цей удар було завдано не з військовою метою. Метою було зруйнувати частину старого міста та травмувати якомога більше людей
Також він додав що, внаслідок удару є багато постраждалих серед цивільного населення та руйнувань.
Нагадаємо
росія в ніч на 22 жовтня вдарила по Україні ракетами, у тому числі балістичними, "Цирконами"/"Оніксами" та 210 дронами. ППО збили або придушили 181 дрон.