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рф ударила "Искандером" с кассетной боевой частью по историческому центру Киева - "Флеш"

Киев • УНН

 • 3530 просмотра

Ночью 22 октября россия атаковала исторический центр Киева баллистическим "Искандером" с кассетной боевой частью. Есть раненые и разрушения.

рф ударила "Искандером" с кассетной боевой частью по историческому центру Киева - "Флеш"

В ночь на 22 октября россия нанесла удар баллистической ракетой "Искандер" по историческому центру Киева, есть раненые. Об этом сообщил советник Президента по вопросам развития технологических направлений обороны, специалист по радиотехнологиям Сергей "Флэш" Бескрестнов, передает УНН.

Детали

Сегодня ночью россия атаковала исторический центр Киева баллистической ракетой "Искандер" с кассетной боевой частью К5. Эта боевая часть взрывается над землей и применяется специально для максимального поражения людей и техники на площади 400 на 400 метров. 58 боевых элементов взрываются в воздухе. Этот удар был нанесен не с военной целью. Целью было разрушить часть старого города и травмировать как можно больше людей

- заявил чиновник.

Также он добавил, что в результате удара есть много пострадавших среди гражданского населения и разрушений.

Напомним

россия в ночь на 22 октября нанесла удар по Украине ракетами, в том числе баллистическими, "Цирконами"/"Ониксами" и 210 дронами. ПВО сбили или подавили 181 дрон.

Алла Киосак

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