На Донеччині через атаки рф розширили примусову евакуацію дітей - про які громади йдеться

Фото ілюстративне

На Донеччині розширюють зону обов’язкової евакуації сімей із дітьми у примусовий спосіб — тепер вона охоплює всі населені пункти Краматорської та Слов’янської громад. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.

Безпекова ситуація постійно погіршується. Росіяни щодня атакують Краматорськ і Слов’янськ, б’ють по житлових кварталах, цивільному транспорту та місцях, де перебувають люди. Залишатися там із дітьми — невиправданий ризик - повідомив Філашкін.

На Донеччині з 1 листопада запровадять довгу комендантську годину - скільки триватиме та чи будуть винятки

Голова Донецької ОВА звернувся до батьків: "не наражайте дітей на небезпеку і не чекайте, поки російський удар станеться поруч із вашим будинком, евакуюйтеся зараз".

До евакуації залучені спеціалізовані групи поліції та ДСНС, а після прибуття до транзитного пункту родинам допоможуть із подальшим переїздом до більш безпечних регіонів України. Життя дітей — безумовний пріоритет - резюмував Філашкін.

На Донеччині розширили зону примусової евакуації дітей