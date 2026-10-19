На Донеччині з 1 листопада запровадять довгу комендантську годину - скільки триватиме та чи будуть винятки

З 1 листопада на всій території Донеччини, окрім двох громад, діятиме довга комендантська година. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.

З 1 листопада на всій території Донеччини, окрім Олександрівської та Черкаської громад, діятиме довга комендантська година: з 16:00 до 11:00. В Олександрівській та Черкаській громадах комендантська година залишається поки що незмінною — з 21:00 до 05:00. Відповідний наказ підписав сьогодні

За його словами, таке рішення продиктоване безпековою ситуацією. Росіяни посилюють обстріли населених пунктів області, а ризики для цивільних постійно зростають.

Прошу всіх поставитися до нових обмежень відповідально, планувати пересування заздалегідь і дотримуватися вимог військових адміністрацій та правоохоронців. І вкотре наголошую: на Донеччині давно вже немає безпечних місць. Закликаю людей, особливо родини з дітьми, не чекати чергового обстрілу й виїжджати до більш безпечних регіонів України. Зараз найважливіше — зберегти життя