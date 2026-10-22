Україна отримуватиме зброю через новий механізм НАТО - у Міноборони розповіли про особливості та переваги

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Вперше Україна отримає можливість закуповувати військову техніку через Агенцію НАТО з підтримки та закупівель (NSPA – NATO Support and Procurement Agency). Про це заявили у Міноборони, а також додали - це відкриє для української оборонної промисловості можливості як отримувати, так і надавати послуги через Агенцію, передає УНН.

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Як повідомили у Міноборони, це передбачає Угода про співробітництво між Урядом України та Організацією НАТО з підтримки та постачання (NSPO) щодо Партнерства з підтримки безпекового співробітництва (Security Cooperation Support Partnership, SCSP).

13 серпня 2026 року Кабінет Міністрів України схвалив проєкт Угоди, а 14 жовтня 2026 року Угоду підписав Міністр оборони України Євгеній Хмара.

Україна стає партнером у системі закупівель NSPA

За даними відомства, партнерство створили для забезпечення стабільної та довгострокової підтримки України. Воно дозволить обʼєднувати запити на допомогу від України, коаліцій спроможностей та інших структур НАТО, а також використовувати наявні механізми закупівель і постачання Агенції. Угоду розробили, щоб Україна могла приєднатися до Партнерства та комунікувати свої потреби, а також здійснювати оборонні закупівлі.

Україна розвиває співробітництво з НАТО у сфері закупівель, і участь у цьому Партнерстві дає унікальну можливість приєднатися до всіх послуг і спроможностей Агенції НАТО з підтримки та постачання для наших потреб. Україна – перша і єдина країна (до того ж ще й не член НАТО), для якої створили окреме Партнерство як єдине вікно входу до роботи Агенції, а також надали українській промисловості широкий доступ до тендерів Агенції.Мстислав Банікзаступник Міністра оборони України

Заступник Міністра оборони зазначив, що це розширює вихід України на ринки НАТО з перевіреними постачальниками.

Деталі угоди про участь України у закупівлях НАТО

Завдяки участі в SCSP Україна потенційно зможе використовувати можливості 45 партнерств NSPA, які охоплюють різні системи озброєння та передбачають їх закупівлю, технічне обслуговування й підтримку протягом усього життєвого циклу.

Угода передбачає:

Швидші закупівлі для потреб Сил оборони. Запити України зможуть опрацьовувати через чинні контракти NSPA або шляхом укладання нових.Це дасть можливість закривати потреби України швидше через механізм закупівель для реагування на надзвичайні ситуації.

Для укладання нового контракту NSPA може оголосити тендер відповідно до потреб України – і в ньому братимуть участь як закордонні, так і українські компанії одночасно.

Вигідніші умови закупівель. NSPA зможе об'єднувати потреби України з потребами інших країн. Консолідовані замовлення посилюють переговорні позиції та дозволяють отримувати кращі цінові умови.

Гнучкіші процедури. Для пришвидшення закупівель і постачання в межах партнерства Агенція зможе адаптувати стандартні механізми до потреб України.

Крім того, закупівлі матимуть декілька джерел фінансування. Вони зможуть фінансуватися коштом державного бюджету України, міжнародних партнерів або через спільне фінансування.

Нові можливості для українських виробників ОПК

У Міноборони додали, що окремий важливий напрям – залучення українських оборонних компаній до закупівель NSPA.

Українська оборонна промисловість швидко розвивається, нарощує виробничі спроможності та створює нові рішення. Ми хочемо, щоб наші партнери отримували доступ до цього досвіду й технологій, а українські виробники – до нових можливостей співпраці. Це партнерство, від якого виграють обидві сторони.

Виробники отримають можливість реєструватися в базі постачальників Агенції, подавати пропозиції, брати участь у тендерах на рівні з іноземними компаніями та укладати контракти з NSPA. Відповідний механізм передбачений на період 5 років, починаючи з квітня 2025 року.

Для українського ОПК це можливість залучати нові замовлення, розширювати виробництво та поступово інтегруватися в міжнародні ланцюги оборонних постачань.

Практичні консультації для виробників

Підписання Угоди було оголошено 14 жовтня під час NSPA Industry Outreach Event, який Міністерство оборони України організувало спільно з Агенцією НАТО з підтримки та постачання.

Захід об’єднав близько 150 представників українських підприємств ОПК.

Під час зустрічі виробники отримали інформацію про реєстрацію в системі NSPA, підготовку та подання пропозицій, проходження тендерних процедур і вимоги до потенційних постачальників. NSPA об’єднує можливості у сферах закупівель, логістики, медичного та інфраструктурного забезпечення, а також надає операційну й системну підтримку і послуги країнам-членам НАТО, військовим органам управління Альянсу та країнам-партнерам.

Це партнерство допоможе поглибити інтеграцію української промисловості з можливостями для зростання, водночас даючи змогу союзникам і партнерам переймати український досвід інновацій, перевірених у бойових умовах, та оперативний досвід. Наша мета — і надалі зміцнювати промислову базу України та залучати цей досвід до постачання й підтримання спроможностей.

Міністерство оборони продовжує працювати над розвитком співробітництва з НАТО та розширенням доступу України до засобів, які потрібні Силам безпеки та оборони в боротьбі проти ворога. А також над залученням українських виробників до міжнародних механізмів закупівель, нових замовлень і масштабуванням виробництв для потреб Сил оборони.

Нагадаємо

Як писав Financial Times, НАТО дозволить Україні купувати зброю, боєприпаси та військову техніку через своє централізоване агентство закупівель, що потенційно дозволить Києву отримувати оборонні постачання "швидше та дешевше".