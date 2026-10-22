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Украина будет получать оружие через новый механизм НАТО — в Минобороны рассказали об особенностях и преимуществах

Киев • УНН

 • 15299 просмотра

Украина присоединилась к партнерству NSPA и сможет быстрее закупать вооружение. Украинские производители получат доступ к тендерам Агентства.

Украина будет получать оружие через новый механизм НАТО — в Минобороны рассказали об особенностях и преимуществах
Фото иллюстративное

Впервые Украина получит возможность закупать военную технику через Агентство НАТО по поддержке и закупкам (NSPA – NATO Support and Procurement Agency). Об этом заявили в Минобороны, а также добавили — это откроет для украинской оборонной промышленности возможности как получать, так и предоставлять услуги через Агентство, передает УНН.

Детали

Как сообщили в Минобороны, это предусматривает Соглашение о сотрудничестве между Правительством Украины и Организацией НАТО по поддержке и снабжению (NSPO) относительно Партнерства по поддержке сотрудничества в сфере безопасности (Security Cooperation Support Partnership, SCSP).

13 августа 2026 года Кабинет Министров Украины одобрил проект Соглашения, а 14 октября 2026 года Соглашение подписал Министр обороны Украины Евгений Хмара. 

Украина становится партнером в системе закупок NSPA

По данным ведомства, партнерство создали для обеспечения стабильной и долгосрочной поддержки Украины. Оно позволит объединять запросы на помощь от Украины, коалиций возможностей и других структур НАТО, а также использовать существующие механизмы закупок и поставок Агентства. Соглашение разработали, чтобы Украина могла присоединиться к Партнерству и сообщать о своих потребностях, а также осуществлять оборонные закупки.

Украина развивает сотрудничество с НАТО в сфере закупок, и участие в этом Партнерстве дает уникальную возможность присоединиться ко всем услугам и возможностям Агентства НАТО по поддержке и снабжению для наших потребностей. Украина — первая и единственная страна (к тому же еще и не член НАТО), для которой создали отдельное Партнерство как единое окно для входа в работу Агентства, а также предоставили украинской промышленности широкий доступ к тендерам Агентства.Мстислав Баникзаместитель Министра обороны Украины

Заместитель Министра обороны отметил, что это расширяет выход Украины на рынки НАТО с проверенными поставщиками.

Детали соглашения об участии Украины в закупках НАТО

Благодаря участию в SCSP Украина потенциально сможет использовать возможности 45 партнерств NSPA, которые охватывают различные системы вооружения и предусматривают их закупку, техническое обслуживание и поддержку на протяжении всего жизненного цикла.

Соглашение предусматривает:

  • Более быстрые закупки для нужд Сил обороны. Запросы Украины смогут обрабатываться через действующие контракты NSPA или путем заключения новых.Это позволит быстрее закрывать потребности Украины через механизм закупок для реагирования на чрезвычайные ситуации.
    • Для заключения нового контракта NSPA может объявить тендер в соответствии с потребностями Украины — и в нем одновременно будут участвовать как зарубежные, так и украинские компании.
      • Более выгодные условия закупок. NSPA сможет объединять потребности Украины с потребностями других стран. Консолидированные заказы усиливают переговорные позиции и позволяют получать более выгодные ценовые условия.
        • Более гибкие процедуры. Для ускорения закупок и поставок в рамках партнерства Агентство сможет адаптировать стандартные механизмы к потребностям Украины.

          Кроме того, закупки будут иметь несколько источников финансирования. Они смогут финансироваться за счет государственного бюджета Украины, международных партнеров или посредством совместного финансирования.

          Новые возможности для украинских производителей ОПК

          В Минобороны добавили, что отдельное важное направление — привлечение украинских оборонных компаний к закупкам NSPA.

          Украинская оборонная промышленность быстро развивается, наращивает производственные возможности и создает новые решения. Мы хотим, чтобы наши партнеры получали доступ к этому опыту и технологиям, а украинские производители — к новым возможностям сотрудничества. Это партнерство, от которого выиграют обе стороны.

          Производители получат возможность регистрироваться в базе поставщиков Агентства, подавать предложения, участвовать в тендерах наравне с иностранными компаниями и заключать контракты с NSPA. Соответствующий механизм предусмотрен на период 5 лет, начиная с апреля 2025 года.

          Для украинского ОПК это возможность привлекать новые заказы, расширять производство и постепенно интегрироваться в международные цепочки оборонных поставок.

          Практические консультации для производителей

          О подписании Соглашения было объявлено 14 октября во время NSPA Industry Outreach Event, которое Министерство обороны Украины организовало совместно с Агентством НАТО по поддержке и снабжению. 

          Мероприятие объединило около 150 представителей украинских предприятий ОПК.

          Во время встречи производители  получили информацию о регистрации в системе NSPA, подготовке и подаче предложений, прохождении тендерных процедур и требованиях к потенциальным поставщикам. NSPA объединяет возможности в сферах закупок, логистики, медицинского и инфраструктурного обеспечения, а также предоставляет операционную и системную поддержку и услуги странам — членам НАТО, военным органам управления Альянса и странам-партнёрам.

          Это партнёрство поможет углубить интеграцию украинской промышленности с возможностями для роста, одновременно позволяя союзникам и партнёрам перенимать украинский опыт инноваций, проверенных в боевых условиях, и оперативный опыт. Наша цель — и в дальнейшем укреплять промышленную базу Украины и привлекать этот опыт к поставкам и поддержанию возможностей.

          Министерство обороны продолжает работать над развитием сотрудничества с НАТО и расширением доступа Украины к средствам, необходимым Силам безопасности и обороны в борьбе против врага. А также над привлечением украинских производителей к международным механизмам закупок, получением новых заказов и масштабированием производств для нужд Сил обороны. 

          Напомним

          Как писал Financial Times, НАТО позволит Украине покупать оружие, боеприпасы и военную технику через своё централизованное агентство закупок, что потенциально позволит Киеву получать оборонные поставки «быстрее и дешевле».

          Антонина Туманова

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