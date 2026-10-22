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НАТО дозволить Україні купувати зброю "швидше та дешевше" - FT

Київ • УНН

 • 2078 перегляди

Україна зможе купувати зброю, боєприпаси й техніку через агентство НАТО. Це має пришвидшити та здешевити оборонні постачання.

НАТО дозволить Україні купувати зброю "швидше та дешевше" - FT

НАТО дозволить Україні купувати зброю, боєприпаси та військову техніку через своє централізоване агентство закупівель, що потенційно дозволить Києву отримувати оборонні постачання "швидше та дешевше". Про це повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

"Це надає Україні можливість мати більш структуровану основу для використання широкого спектру спроможностей, які ми пропонуємо: експертизу в закупівлях, допоміжні послуги та доступ до усталеної промислової бази", – як пише Reuters, сказала FT директор Агенції НАТО з підтримки та постачання (NSPA) Жаклін Борсбум.

Угода, як вказує Reuters, укладена на тлі погіршення відносин між США та Україною після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про угоду про експорт дизельного пального з росією цього місяця, щоб "знизити ціни на пальне в США".

Україна вказувала на перебої в обміні деякими розвідданими та використанні супутникової системи Starshield, хоча Президент України Володимир Зеленський, як зазначає видання, заявив, що на зустрічі в Осло у вівторок, 20 жовтня, було домовлено про вирішення цих питань.

Трамп може повністю припинити постачання ракет Patriot Україні – у НАТО попередили про ризики21.10.26, 00:37 • 14575 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаСвіт
Financial Times
Reuters
НАТО
Осло
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна