НАТО дозволить Україні купувати зброю "швидше та дешевше" - FT

НАТО дозволить Україні купувати зброю, боєприпаси та військову техніку через своє централізоване агентство закупівель, що потенційно дозволить Києву отримувати оборонні постачання "швидше та дешевше". Про це повідомляє Financial Times, пише УНН.

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"Це надає Україні можливість мати більш структуровану основу для використання широкого спектру спроможностей, які ми пропонуємо: експертизу в закупівлях, допоміжні послуги та доступ до усталеної промислової бази", – як пише Reuters, сказала FT директор Агенції НАТО з підтримки та постачання (NSPA) Жаклін Борсбум.

Угода, як вказує Reuters, укладена на тлі погіршення відносин між США та Україною після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про угоду про експорт дизельного пального з росією цього місяця, щоб "знизити ціни на пальне в США".

Україна вказувала на перебої в обміні деякими розвідданими та використанні супутникової системи Starshield, хоча Президент України Володимир Зеленський, як зазначає видання, заявив, що на зустрічі в Осло у вівторок, 20 жовтня, було домовлено про вирішення цих питань.

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