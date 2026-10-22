НАТО позволит Украине покупать оружие "быстрее и дешевле" - FT

НАТО позволит Украине покупать оружие, боеприпасы и военную технику через своё централизованное агентство закупок, что потенциально позволит Киеву получать оборонные поставки "быстрее и дешевле". Об этом сообщает Financial Times, пишет УНН.

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"Это предоставит Украине возможность использовать более структурированную основу для применения широкого спектра предлагаемых нами возможностей: экспертные знания в области закупок, услуги поддержки и доступ к развитой промышленной базе", — как пишет Reuters, сказала FT директор Агентства НАТО по поддержке и снабжению (NSPA) Жаклин Борсбум.

Соглашение, как указывает Reuters, заключено на фоне ухудшения отношений между США и Украиной после того, как президент США Дональд Трамп объявил о соглашении об экспорте дизельного топлива из россии в этом месяце, чтобы "снизить цены на топливо в США".

Украина указывала на перебои в обмене некоторыми разведданными и использовании спутниковой системы Starshield, хотя Президент Украины Владимир Зеленский, как отмечает издание, заявил, что на встрече в Осло во вторник, 20 октября, было достигнуто соглашение о решении этих вопросов.

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