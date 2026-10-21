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MIM-104 Patriot
The Washington Post
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Трамп может полностью прекратить поставки ракет Patriot Украине — в НАТО предупредили о рисках

Киев • УНН

 • 6108 просмотра

В НАТО опасаются полного прекращения поставок США оружия Украине из-за напряжённости между Зеленским и Трампом. Поставки Patriot уже задерживают.

Трамп может полностью прекратить поставки ракет Patriot Украине — в НАТО предупредили о рисках

Представители НАТО предупредили украинских чиновников о риске полного прекращения поставок американского вооружения, в частности ракет для систем Patriot, из-за ухудшения отношений между президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, пишет УНН.

Детали

По информации издания, в руководстве Альянса опасаются, что отношения между Киевом и Вашингтоном могут окончательно испортиться. Представители НАТО призывают украинскую сторону снизить напряженность в общении с администрацией Трампа, чтобы избежать дальнейших ограничений военной помощи.

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Особую обеспокоенность вызывает программа PURL, по которой европейские страны закупают американское вооружение для Украины. В настоящее время США поставляют лишь около 12 ракет-перехватчиков Patriot в месяц, что в четыре раза меньше, чем во время президентства Джо Байдена.

США задерживают поставки ракет, за которые уже заплатили европейские союзники

Зеленский ранее заявлял о нерегулярных поставках американских ракет, несмотря на то что европейские партнеры уже оплатили соответствующие поставки. Кроме того, по его словам, Пентагон несколько раз не предупредил Украину о российских ракетных атаках.

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Ситуацию осложняют ограниченные запасы американских перехватчиков. По оценке эксперта Центра стратегических и международных исследований Марка Кенсиана, у США имеется примерно 800 ракет Patriot. В то же время Пентагон стремится сохранить резервы для операций на Ближнем Востоке и потенциального конфликта с Китаем.

Как ранее сообщала The Washington Post, Вашингтон также задерживает согласование передачи Украине ракет Patriot от европейских государств. Министр обороны США Пит Гегсет, по словам источников издания, не одобрил и не отклонил соответствующие запросы, оставив их без окончательного решения.

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Степан Гафтко

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