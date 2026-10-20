$45.000.1450.530.03
ukenru
22:56 • 688 просмотра
Трамп заявил, что российские танки застряли под Киевом в 2022 году из-за самого сильного за 10 лет дождяVideo
22:17 • 3184 просмотра
Вице-президент Европарламента объявила голодовку из-за гуманитарной катастрофы в оккупированных Олешках
21:37 • 6076 просмотра
Трамп может полностью прекратить поставки ракет Patriot Украине — в НАТО предупредили о рисках
21:08 • 7654 просмотра
ПСЖ победил "Барселону", а "Манчестер Сити" забил 5 голов: результаты матчей Лиги чемпионовPhoto
20:56 • 7926 просмотра
Украина проявила героизм, но военная помощь ей истощила запасы вооружений США — ХегсетVideo
20:12 • 10029 просмотра
Трамп наговорил новых абсурдных заявлений об Украине, пока Зеленский встречался с Виткоффом
19:55 • 9972 просмотра
Украинские военные уничтожили на Покровском направлении 64 оккупантов, поражена также вражеская техника — Генштаб
19:30 • 13801 просмотра
Новый путь к миру — что Зеленский привезёт Украине с переговоров в Осло
17:50 • 24211 просмотра
Атаки РФ на суда, миллионные убытки и угроза мировым ценам на зерно: в Европарламенте рассказали, как будут защищать Чёрное море
17:36 • 17930 просмотра
Вашингтон готовит новый шаг к завершению войны: о чем договорились Украина и США в Осло
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+11°
2.5м/с
87%
761мм
Популярные новости
Можно ли уволиться с военной службы, находясь в СЗЧ, и какие есть нюансы: объяснение юриста
Эксклюзив
20 октября, 13:08 • 27862 просмотра
Буданов заявил о тяжёлых переговорах ради мира и опроверг захват Доброполья 20 октября, 13:15 • 15126 просмотра
ФПУ требует пересмотра закона о безопасности работников на рабочем месте: что может изменить президентское вето
Эксклюзив
20 октября, 13:26 • 15608 просмотра
По делу о врачебной халатности врачей Odrex перенесли шестое заседание подряд20 октября, 13:37 • 28558 просмотра
Внучка Роберта Кеннеди умерла в возрасте 42 лет — что известно о ней и её жизниPhoto20 октября, 15:13 • 13463 просмотра
публикации
Новый путь к миру — что Зеленский привезёт Украине с переговоров в Осло19:30 • 13798 просмотра
Атаки РФ на суда, миллионные убытки и угроза мировым ценам на зерно: в Европарламенте рассказали, как будут защищать Чёрное море17:50 • 24209 просмотра
Круглосуточный российский террор: сколько еще враг сможет непрерывно атаковать Украину
Эксклюзив
17:23 • 21094 просмотра
По делу о врачебной халатности врачей Odrex перенесли шестое заседание подряд20 октября, 13:37 • 28674 просмотра
Можно ли уволиться с военной службы, находясь в СЗЧ, и какие есть нюансы: объяснение юриста
Эксклюзив
20 октября, 13:08 • 27970 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марко Рубио
Йонас Гар Стере
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Осло
Норвегия
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
В Южной Корее сразу 3 звездные пары объявили о свадьбе в течение 3 дней23:06 • 82 просмотра
Леди Гага после рождения первенца намекнула на возвращение с новой музыкой22:06 • 1100 просмотра
Звезда «Мамма Миа!» Аманда Сейфрид рассказала о жизни после разрыва с мужем21:08 • 2856 просмотра
Принц Гарри заявил о желании "отпустить прошлое" и примириться с отцом и братом20:10 • 4450 просмотра
Седые волосы и мягкая шляпа — Дуэйн "Скала" Джонсон перевоплотился до неузнаваемости ради новой ролиPhoto19:08 • 6450 просмотра
Актуальное
Техника
MIM-104 Patriot
The Washington Post
Фильм
Сериал

Новый путь к миру — что Зеленский привезёт Украине с переговоров в Осло

Киев • УНН

 • 13801 просмотра

Зеленский заявил о восстановлении разведданных США и обсуждении гарантий безопасности и трёхсторонней встречи. Россия отвергла энергетическое перемирие.

Новый путь к миру — что Зеленский привезёт Украине с переговоров в Осло
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

В Осло (Норвегия) 20 октября завершились переговоры США и Украины, которые должны были приблизить завершение боевых действий и мирные переговоры. Официальный Киев на них представлял украинский лидер Владимир Зеленский, а страну-партнера — спецпосланник президента США Стив Виткофф (который, к слову, не остался для разговора с прессой). 

О чем говорили союзники и с чем по итогам переговоров вышел к журналистам на пресс-конференцию президент Украины, рассказывает УНН.   

Среди ключевых посланий, с которыми Зеленский обратился к мировому сообществу и своим гражданам, были возможные гарантии безопасности для Украины, прекращение огня, возобновление обмена разведданными с США, работа Starlink и перспективы трехсторонней встречи лидеров Украины, США и россии. Отдельно глава государства прокомментировал позицию кремля по энергетическому перемирию и заявил, что Украина не проиграет войну, однако продолжает терять людей и время.

Украина предлагает новый путь к миру и трехстороннюю встречу лидеров

Владимир Зеленский в своем кратком вступительном слове подчеркнул: Украина совместно с европейскими партнерами продолжает работать над дипломатическими предложениями, которые могут способствовать завершению войны. Официальный Киев рассчитывает, что американская сторона рассмотрит подготовленные инициативы и передаст их российскому руководству. Президент также отметил, что Украина заинтересована в скорейшем достижении мира, однако для этого необходимы конкретные решения, в частности на самом высоком политическом уровне.

"У нас есть четкое видение того, как достичь мира. В этих усилиях мы действуем совместно с нашими европейскими и другими партнерами. Мы хотим, чтобы американская сторона рассмотрела эти идеи", — заявил Зеленский.

Одним из ключевых предложений украинской стороны остается организация трехсторонней встречи с участием Владимира Зеленского, президента США Дональда Трампа и российского лидера владимира путина. По словам главы государства, здесь есть ряд вопросов, которые остаются нерешенными и требуют непосредственного обсуждения между руководителями государств. В частности, это касается территориальных вопросов и условий завершения войны.

Зеленский также подтвердил, что 21 октября Стив Виткофф должен отправиться в россию для обсуждения наработок, подготовленных во время переговоров в Осло.

"Посмотрим, что скажет путин", — отметил украинский лидер. 

Гарантии безопасности: США обсуждают механизм по принципу статьи 5 НАТО

Отдельное внимание во время переговоров уделили будущим гарантиям безопасности для Украины. Американская сторона уже подтвердила готовность работать над соответствующими механизмами. В частности, США рассматривают различные варианты гарантий, включая модель, аналогичную 5-й статье Североатлантического договора, а также ее упрощенную версию.

"Я благодарен американской стороне за то, что она вновь подчеркнула: они будут надежными. У нас есть различные предложения; мы говорили, в частности, о НАТО, о 5-й статье, а также о варианте "5-я статья — облегченная версия", — объяснил Зеленский.

Президент уточнил, что различные форматы гарантий безопасности включены в документ, который американский спецпредставитель должен передать российской стороне. Также Зеленский еще раз подчеркнул, что Украина нуждается в надежных обязательствах в сфере безопасности после завершения войны, которые должны защитить государство от повторной российской агрессии.

США обсуждают гарантии безопасности Украине по принципу статьи 5 НАТО20.10.26, 21:17 • 3094 просмотра

путин отказался от энергетического перемирия

Еще одним вопросом переговоров в Осло стала возможность прекращения взаимных ударов по энергетической инфраструктуре. Как утверждает Владимир Зеленский, Украина поддержала соответствующую инициативу Соединенных Штатов и предложила несколько вариантов договоренностей. Среди них — взаимный отказ от атак на наиболее чувствительные объекты энергетического сектора.

"Украина немедленно поддержала американское предложение об энергетическом перемирии, но россия ответила продолжением своих атак", — заявил он.

Президент Украины объяснил, что Киев готов воздержаться от ударов по чувствительным объектам российской энергетики, если Россия прекратит атаковать аналогичные объекты в Украине. Однако, по его словам, Путин отклонил это предложение. Несмотря на отказ Кремля, украинская сторона продолжает искать возможные решения, которые позволили бы прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру.

Зеленский также подчеркнул, что Украина готова обсуждать различные форматы прекращения огня и поддерживать реальные шаги, направленные на деэскалацию.

США возобновили передачу разведданных Украине

Кроме того, во время общения с представителями СМИ глава украинского государства подтвердил, что ВСУ вновь получают американские разведданные, необходимые, в частности, для раннего предупреждения о российских баллистических атаках. Президент подчеркнул, что эта информация имеет критически важное значение для защиты гражданского населения, поскольку позволяет своевременно получать сигналы о приближении ракет.

"Мы благодарны за то, что сейчас разведданные эффективно поступают. Речь идет о системе раннего предупреждения — это крайне важно для наших людей, для детей и взрослых, ведь мы получаем сигнал, когда приближаются баллистические ракеты", — сказал Зеленский.

Он поблагодарил американскую сторону за возобновление соответствующего взаимодействия и подтвердил, что система раннего предупреждения в настоящее время работает.

Starlink, Patriot и новый контакт с Рубио в течение 48 часов

Также Владимир Зеленский сообщил, что 20 октября по дороге в Осло провел телефонный разговор с Марко Рубио. Основными темами стали работа спутниковой связи Starlink, поставки ракет-перехватчиков для противовоздушной обороны и разведывательная поддержка Украины. В итоге президент назвал разговор конкретным и позитивным.

"Мы обсудили чувствительные вопросы, такие как связь Starlink, перехватчики, что очень важно, и разведку", — отметил глава государства.

По его словам, стороны определили вопросы, требующие оперативного решения, и договорились продолжить контакты.

"Мы поделились тем, что нам нужно решить, и мы это решим. Мы решили, что через 48 часов снова свяжемся", — сообщил президент.

Иными словами, Украина и США планируют вернуться к обсуждению этих вопросов в ближайшие двое суток.

Проблемы со Starlink могут решить за двое суток: Зеленский раскрыл результаты переговоров с США20.10.26, 21:28 • 3176 просмотров

Украина не проигрывает войну, но теряет людей и время

Отвечая на вопросы журналистов о ситуации на фронте и возможных уступках во время мирных переговоров, Владимир Зеленский отверг утверждения о том, что Украина проигрывает войну. В то же время он признал, что продолжение боевых действий приводит к значительным человеческим потерям и негативно сказывается на жизни украинцев.

"Конечно, мы не проигрываем войну. Но мы теряем людей из-за российских атак. Мы теряем людей и время, потому что наши дети не видят и не имеют настоящей жизни, детства", — подчеркнул президент.

По его словам, именно необходимость сохранить человеческие жизни — одна из главных причин, по которым Украина стремится к скорейшему завершению войны. Вместе с тем Зеленский подчеркнул, что стойкость украинских военных на поле боя усиливает позиции государства во время дипломатических переговоров.

Президент также выразил надежду на дальнейшую помощь Соединенных Штатов и европейских партнеров в поиске путей прекращения российской агрессии.

Никаких решений по Украине без ее участия

Отдельно Зеленский прокомментировал сообщения о возможной трехсторонней встрече представителей США, Китая и России. Украинский лидер подчеркнул, что страны могут самостоятельно определять форматы своих дипломатических контактов. Однако любые переговоры, касающиеся будущего Украины, должны проходить при ее непосредственном участии.

Он акцентировал внимание на том, что решения относительно украинских территорий, безопасности и завершения войны не могут приниматься без представителей Киева.

При этом Зеленский охарактеризовал нынешний диалог Украины с США и европейскими партнерами как конструктивный, несмотря на сложность отдельных вопросов.

Чего ожидать после переговоров в Осло

Дальнейшее развитие дипломатического процесса будет зависеть, в частности, от результатов поездки американского спецпредставителя Стива Уиткоффа в россию, запланированной на 21 октября. Ожидается, что во время переговоров с российским руководством он представит предложения, которые обсуждались с Украиной и европейскими партнёрами. По словам президента Украины Владимира Зеленского, после этого станет более понятной позиция москвы относительно предложенных форматов прекращения огня, гарантий безопасности и возможных переговоров на уровне лидеров.

Параллельно официальный Киев, по его словам, продолжит консультации с США относительно военной помощи, разведданных и восстановления спутниковой связи.

Напомним 

Как сообщил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, переговоры США и Украины в Осло прошли успешно. По их итогам Вашингтон готовит новый шаг к завершению войны. 

Александра Василенко

Война в УкраинеПолитикапубликации
Законы
Санкции
Энергетика
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Электроэнергия
Владимир Путин
Стив Уиткофф
Йонас Гар Стере
Старлинк
Марко Рубио
НАТО
Осло
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
Норвегия
Китай
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина