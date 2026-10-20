Новый путь к миру — что Зеленский привезёт Украине с переговоров в Осло

Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

В Осло (Норвегия) 20 октября завершились переговоры США и Украины, которые должны были приблизить завершение боевых действий и мирные переговоры. Официальный Киев на них представлял украинский лидер Владимир Зеленский, а страну-партнера — спецпосланник президента США Стив Виткофф (который, к слову, не остался для разговора с прессой).

О чем говорили союзники и с чем по итогам переговоров вышел к журналистам на пресс-конференцию президент Украины, рассказывает УНН.

Среди ключевых посланий, с которыми Зеленский обратился к мировому сообществу и своим гражданам, были возможные гарантии безопасности для Украины, прекращение огня, возобновление обмена разведданными с США, работа Starlink и перспективы трехсторонней встречи лидеров Украины, США и россии. Отдельно глава государства прокомментировал позицию кремля по энергетическому перемирию и заявил, что Украина не проиграет войну, однако продолжает терять людей и время.

Украина предлагает новый путь к миру и трехстороннюю встречу лидеров

Владимир Зеленский в своем кратком вступительном слове подчеркнул: Украина совместно с европейскими партнерами продолжает работать над дипломатическими предложениями, которые могут способствовать завершению войны. Официальный Киев рассчитывает, что американская сторона рассмотрит подготовленные инициативы и передаст их российскому руководству. Президент также отметил, что Украина заинтересована в скорейшем достижении мира, однако для этого необходимы конкретные решения, в частности на самом высоком политическом уровне.

"У нас есть четкое видение того, как достичь мира. В этих усилиях мы действуем совместно с нашими европейскими и другими партнерами. Мы хотим, чтобы американская сторона рассмотрела эти идеи", — заявил Зеленский.

Одним из ключевых предложений украинской стороны остается организация трехсторонней встречи с участием Владимира Зеленского, президента США Дональда Трампа и российского лидера владимира путина. По словам главы государства, здесь есть ряд вопросов, которые остаются нерешенными и требуют непосредственного обсуждения между руководителями государств. В частности, это касается территориальных вопросов и условий завершения войны.

Зеленский также подтвердил, что 21 октября Стив Виткофф должен отправиться в россию для обсуждения наработок, подготовленных во время переговоров в Осло.

"Посмотрим, что скажет путин", — отметил украинский лидер.

Гарантии безопасности: США обсуждают механизм по принципу статьи 5 НАТО

Отдельное внимание во время переговоров уделили будущим гарантиям безопасности для Украины. Американская сторона уже подтвердила готовность работать над соответствующими механизмами. В частности, США рассматривают различные варианты гарантий, включая модель, аналогичную 5-й статье Североатлантического договора, а также ее упрощенную версию.

"Я благодарен американской стороне за то, что она вновь подчеркнула: они будут надежными. У нас есть различные предложения; мы говорили, в частности, о НАТО, о 5-й статье, а также о варианте "5-я статья — облегченная версия", — объяснил Зеленский.

Президент уточнил, что различные форматы гарантий безопасности включены в документ, который американский спецпредставитель должен передать российской стороне. Также Зеленский еще раз подчеркнул, что Украина нуждается в надежных обязательствах в сфере безопасности после завершения войны, которые должны защитить государство от повторной российской агрессии.

США обсуждают гарантии безопасности Украине по принципу статьи 5 НАТО

путин отказался от энергетического перемирия

Еще одним вопросом переговоров в Осло стала возможность прекращения взаимных ударов по энергетической инфраструктуре. Как утверждает Владимир Зеленский, Украина поддержала соответствующую инициативу Соединенных Штатов и предложила несколько вариантов договоренностей. Среди них — взаимный отказ от атак на наиболее чувствительные объекты энергетического сектора.

"Украина немедленно поддержала американское предложение об энергетическом перемирии, но россия ответила продолжением своих атак", — заявил он.

Президент Украины объяснил, что Киев готов воздержаться от ударов по чувствительным объектам российской энергетики, если Россия прекратит атаковать аналогичные объекты в Украине. Однако, по его словам, Путин отклонил это предложение. Несмотря на отказ Кремля, украинская сторона продолжает искать возможные решения, которые позволили бы прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру.

Зеленский также подчеркнул, что Украина готова обсуждать различные форматы прекращения огня и поддерживать реальные шаги, направленные на деэскалацию.

США возобновили передачу разведданных Украине

Кроме того, во время общения с представителями СМИ глава украинского государства подтвердил, что ВСУ вновь получают американские разведданные, необходимые, в частности, для раннего предупреждения о российских баллистических атаках. Президент подчеркнул, что эта информация имеет критически важное значение для защиты гражданского населения, поскольку позволяет своевременно получать сигналы о приближении ракет.

"Мы благодарны за то, что сейчас разведданные эффективно поступают. Речь идет о системе раннего предупреждения — это крайне важно для наших людей, для детей и взрослых, ведь мы получаем сигнал, когда приближаются баллистические ракеты", — сказал Зеленский.

Он поблагодарил американскую сторону за возобновление соответствующего взаимодействия и подтвердил, что система раннего предупреждения в настоящее время работает.

Starlink, Patriot и новый контакт с Рубио в течение 48 часов

Также Владимир Зеленский сообщил, что 20 октября по дороге в Осло провел телефонный разговор с Марко Рубио. Основными темами стали работа спутниковой связи Starlink, поставки ракет-перехватчиков для противовоздушной обороны и разведывательная поддержка Украины. В итоге президент назвал разговор конкретным и позитивным.

"Мы обсудили чувствительные вопросы, такие как связь Starlink, перехватчики, что очень важно, и разведку", — отметил глава государства.

По его словам, стороны определили вопросы, требующие оперативного решения, и договорились продолжить контакты.

"Мы поделились тем, что нам нужно решить, и мы это решим. Мы решили, что через 48 часов снова свяжемся", — сообщил президент.

Иными словами, Украина и США планируют вернуться к обсуждению этих вопросов в ближайшие двое суток.

Проблемы со Starlink могут решить за двое суток: Зеленский раскрыл результаты переговоров с США

Украина не проигрывает войну, но теряет людей и время

Отвечая на вопросы журналистов о ситуации на фронте и возможных уступках во время мирных переговоров, Владимир Зеленский отверг утверждения о том, что Украина проигрывает войну. В то же время он признал, что продолжение боевых действий приводит к значительным человеческим потерям и негативно сказывается на жизни украинцев.

"Конечно, мы не проигрываем войну. Но мы теряем людей из-за российских атак. Мы теряем людей и время, потому что наши дети не видят и не имеют настоящей жизни, детства", — подчеркнул президент.

По его словам, именно необходимость сохранить человеческие жизни — одна из главных причин, по которым Украина стремится к скорейшему завершению войны. Вместе с тем Зеленский подчеркнул, что стойкость украинских военных на поле боя усиливает позиции государства во время дипломатических переговоров.

Президент также выразил надежду на дальнейшую помощь Соединенных Штатов и европейских партнеров в поиске путей прекращения российской агрессии.

Никаких решений по Украине без ее участия

Отдельно Зеленский прокомментировал сообщения о возможной трехсторонней встрече представителей США, Китая и России. Украинский лидер подчеркнул, что страны могут самостоятельно определять форматы своих дипломатических контактов. Однако любые переговоры, касающиеся будущего Украины, должны проходить при ее непосредственном участии.

Он акцентировал внимание на том, что решения относительно украинских территорий, безопасности и завершения войны не могут приниматься без представителей Киева.

При этом Зеленский охарактеризовал нынешний диалог Украины с США и европейскими партнерами как конструктивный, несмотря на сложность отдельных вопросов.

Чего ожидать после переговоров в Осло

Дальнейшее развитие дипломатического процесса будет зависеть, в частности, от результатов поездки американского спецпредставителя Стива Уиткоффа в россию, запланированной на 21 октября. Ожидается, что во время переговоров с российским руководством он представит предложения, которые обсуждались с Украиной и европейскими партнёрами. По словам президента Украины Владимира Зеленского, после этого станет более понятной позиция москвы относительно предложенных форматов прекращения огня, гарантий безопасности и возможных переговоров на уровне лидеров.

Параллельно официальный Киев, по его словам, продолжит консультации с США относительно военной помощи, разведданных и восстановления спутниковой связи.

Напомним

Как сообщил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, переговоры США и Украины в Осло прошли успешно. По их итогам Вашингтон готовит новый шаг к завершению войны.