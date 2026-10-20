США обсуждают гарантии безопасности Украине по принципу статьи 5 НАТО

Соединённые Штаты Америки обсуждают возможность предоставить Украине мощные гарантии безопасности, аналогичные положениям статьи 5 НАТО о коллективной обороне. Об этом 20 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам переговоров между США и Украиной в Осло, передаёт УНН.

"Мы обсудили гарантии безопасности, в частности по принципу статьи 5 НАТО", — сказал украинский лидер.

Детали

По словам главы государства, Украина рассчитывает на юридически обязывающие гарантии со стороны Вашингтона, которые должны предотвратить повторение российской агрессии после завершения войны.

"Ключевым вопросом остаётся механизм реагирования Соединённых Штатов и европейских партнёров в случае нового нападения рф. Украинская сторона настаивает, что соответствующие договорённости должны предусматривать конкретные обязательства союзников, а не только политические заверения", — добавил Зеленский.

Отметим, что, несмотря на заявления президента Украины, окончательные условия гарантий безопасности, порядок их применения и сроки подписания соответствующего соглашения пока публично не определены.

Что нужно знать о переговорах в Осло

Вопрос гарантий безопасности стал одной из тем дипломатических переговоров, состоявшихся 20 октября в Осло с участием Зеленского, спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере и президента Финляндии Александра Стубба.

Во время встречи стороны также обсудили возможные пути завершения российско-украинской войны и дальнейшие дипломатические шаги. Ожидается, что 21 октября Уиткофф отправится в россию для обсуждения подготовленных предложений.

Контекст

Ранее Владимир Зеленский сообщал, что документ о двусторонних гарантиях безопасности между Украиной и США подготовлен, однако для вступления в силу он потребует подписания и ратификации Конгрессом Соединённых Штатов и Верховной радой Украины.

Напомним, что статья 5 Североатлантического договора предусматривает, что вооружённое нападение на одного члена НАТО рассматривается как нападение на всех членов Альянса. В то же время её положения не означают автоматического вступления всех государств-союзников в войну.