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США обговорюють гарантії безпеки Україні за принципом 5-ї статті НАТО

Київ • УНН

 • 1132 перегляди

Зеленський заявив про переговори зі США щодо юридично зобов’язуючих гарантій безпеки. Механізм реагування на новий напад ще не визначено.

США обговорюють гарантії безпеки Україні за принципом 5-ї статті НАТО

Сполучені Штати Америки обговорюють можливість надати Україні потужні гарантії безпеки, аналогічні положенням 5-ї статті НАТО про колективну оборону. Про це 20 жовтня заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками перемовин між США та Україною в Осло, передає УНН.

"Ми обговорили гарантії безпеки, зокрема за принципом статті 5 НАТО", - сказав український лідер.

Деталі

За словами глави держави, Україна розраховує на юридично зобов'язуючі гарантії з боку Вашингтона, які мають запобігти повторенню російської агресії після завершення війни.

"Ключовим питанням залишається механізм реагування Сполучених Штатів та європейських партнерів у разі нового нападу рф. Українська сторона наполягає, що відповідні домовленості повинні передбачати конкретні зобов'язання союзників, а не лише політичні запевнення", - додав Зеленський.

Зауважимо, що, попри заяви президента України, остаточні умови гарантій безпеки, порядок їх застосування та строки підписання відповідної угоди наразі публічно не визначені.

Що потрібно знати про перемовини в Осло

Питання гарантій безпеки стало однією з тем дипломатичних переговорів, які відбулися 20 жовтня в Осло за участю Зеленського, спецпосланника президента США Стіва Віткоффа, прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стере та президента Фінляндії Александра Стубба.

Під час зустрічі сторони також обговорили можливі шляхи завершення російсько-української війни та подальші дипломатичні кроки. Очікується, що 21 жовтня Віткофф вирушить до росії для обговорення напрацьованих пропозицій.

Контекст

Раніше Володимир Зеленський повідомляв, що документ про двосторонні гарантії безпеки між Україною та США підготовлений, однак для набуття чинності він потребуватиме підписання та ратифікації Конгресом Сполучених Штатів і Верховною Радою України.

Нагадаємо, що 5-та стаття Північноатлантичного договору передбачає, що збройний напад на одного члена НАТО розглядається як напад на всіх членів Альянсу. Водночас її положення не означають автоматичного вступу всіх держав-союзниць у війну.

Олександра Василенко

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