Проблеми зі Starlink можуть вирішити за дві доби: Зеленський розкрив результати переговорів зі США

Роботу Starlink в Україні планують відновити протягом 48 годин. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив 20 жовтня після переговорів зі спеціальним посланцем президента США Стівом Віткоффом в Осло, передає УНН.

Обмін розвідданими між США та Україною вже відновили. Зокрема, щодо запусків балістичних ракет. Також протягом 48 годин буде відновлено роботу Starlink - сказав український лідер.

Деталі

За словами Зеленського, під час зустрічі з американською стороною питання відновлення повноцінної роботи супутникових систем Starlink та Starshield, які використовують українські військові, обговорювали досить активно.

Президент також висловив сподівання, що відповідні обмеження вдасться усунути протягом двох діб, тобто орієнтовно до 22 жовтня.

Крім того, під час переговорів в Осло українська та американська сторони порушували питання постачання систем протиповітряної оборони Patriot, військової допомоги та гарантій безпеки для України.

Контекст

14 жовтня українські військові зіткнулися з обмеженнями роботи Starlink та Starshield. Зокрема, супутникові термінали втрачали зв'язок під час руху зі швидкістю понад 160 км/год. Це створило проблеми для використання українських безпілотників, зокрема дронів-перехоплювачів, які застосовують для знищення російських реактивних "шахедів".

На цьому тлі Володимир Зеленський заявляв, що через обмеження швидкості супутникового зв'язку українські сили не змогли ефективно застосувати частину засобів протидії російським повітряним атакам.

Також зауважимо, що 20 жовтня президент України провів телефонну розмову з державним секретарем США Марко Рубіо. Серед ключових тем там червоною ниткою проходило відновлення роботи Starlink/Starshield, постачання засобів протидії балістичним ракетам та обмін розвідувальними даними щодо російських атак.

Нагадаємо

Раніше Президент України Володимир Зеленський говорив про те, що Україна не отримала раннього попередження про першу хвилю балістичної атаки рф. Він також звинуватив США в тому, що партнери не пояснили обмеження Starlink і Starshield.