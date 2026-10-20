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Проблемы со Starlink могут решить за двое суток: Зеленский раскрыл результаты переговоров с США

Киев • УНН

 • 408 просмотра

Зеленский заявил о восстановлении работы Starlink в Украине в течение двух суток. США и Украина также возобновили обмен разведданными.

Проблемы со Starlink могут решить за двое суток: Зеленский раскрыл результаты переговоров с США

Работу Starlink в Украине планируют восстановить в течение 48 часов. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил 20 октября после переговоров со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом в Осло, передает УНН

Обмен разведданными между США и Украиной уже восстановили. В частности, относительно запусков баллистических ракет. Также в течение 48 часов будет восстановлена работа Starlink 

- сказал украинский лидер.

Детали

По словам Зеленского, во время встречи с американской стороной вопрос восстановления полноценной работы спутниковых систем Starlink и Starshield, которые используют украинские военные, обсуждался довольно активно. 

Президент также выразил надежду, что соответствующие ограничения удастся устранить в течение двух суток, то есть ориентировочно до 22 октября.

Кроме того, во время переговоров в Осло украинская и американская стороны поднимали вопросы поставок систем противовоздушной обороны Patriot, военной помощи и гарантий безопасности для Украины.

Контекст

14 октября украинские военные столкнулись с ограничениями в работе Starlink и Starshield. В частности, спутниковые терминалы теряли связь во время движения со скоростью более 160 км/ч. Это создало проблемы для использования украинских беспилотников, в частности дронов-перехватчиков, которые применяют для уничтожения российских реактивных "шахедов".

На этом фоне Владимир Зеленский заявил, что из-за ограничений скорости спутниковой связи украинские силы не смогли эффективно применить часть средств противодействия российским воздушным атакам.

Также отметим, что 20 октября президент Украины провел телефонный разговор с государственным секретарем США Марко Рубио. Среди ключевых тем там красной нитью проходило восстановление работы Starlink/Starshield, поставки средств противодействия баллистическим ракетам и обмен разведывательными данными относительно российских атак.

Напомним

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский говорил о том, что Украина не получила раннего предупреждения о первой волне баллистической атаки рф. Он также обвинил США в том, что партнеры не объяснили ограничения Starlink и Starshield. 

Александра Василенко

ПолитикаТехнологии
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Война в Украине
Старлинк
Марко Рубио
Осло
MIM-104 Patriot
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина