США задерживают поставки уже оплаченных ракет для Patriot — Зеленский
Киев • УНН
Сейчас США передают Украине 12 ракет для Patriot в месяц — вчетверо меньше, чем при Байдене. Киев предложил Вашингтону договорённость: Украина не наносит ударов по российскому дизельному топливу, а США поставляют ракеты для Patriot.
США сейчас поставляют Украине всего 12 ракет для систем Patriot в месяц, что примерно в четыре раза меньше, чем при администрации экс-президента Джо Байдена. Об этом в интервью Bloomberg заявил президент Владимир Зеленский, сообщает УНН.
Детали
При этом, по его словам, часть поставок, которые Украина уже оплатила, до сих пор не согласована.
Мы заплатили за оружие. Часть поставок согласовали, а остальные — нет. И это не технический вопрос
Он также подчеркнул, что предложил Вашингтону договорённость: Украина не наносит удары по российскому дизельному топливу, а США предоставляют ракеты для Patriot для защиты украинских объектов.
"Но они просто хотят, чтобы мы перестали наносить удары по дизельному топливу. А если мы нанесём удар, нас от чего-нибудь отключат", — рассказал Зеленский.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что официальный переход США на сторону России в её войне против Украины означал бы большую трагедию и стал бы исторической ошибкой.
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