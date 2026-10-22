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Пентагон і Lockheed домовилися про виробництво 850 винищувачів F-35

Київ • УНН

 • 598 перегляди

Lockheed Martin попередньо домовилася з Пентагоном про виробництво й підтримку 850 F-35 за 10 років. Компанія інвестує щонайменше $7 млрд.

Пентагон і Lockheed домовилися про виробництво 850 винищувачів F-35
Фото: war.gov

Компанія Lockheed Martin уклала попередню угоду з Міністерством оборони США про виробництво та підтримку щонайменше 850 винищувачів F-35 Lightning II протягом наступних 10 років, повідомили вони 22 жовтня. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

Деталі

Пентагон заявив, що оборонний підрядник самостійно профінансує щонайменше 7 мільярдів доларів на ініціативи, що підтримують програму F-35.

F-35, побудований з використанням технології стелс, яка дозволяє йому уникати виявлення противником, вважається найсучаснішим винищувачем у світі та є основою аеронавтичного підрозділу Lockheed, який формує близько 40% його квартального доходу.

Згідно з угодою з Пентагоном Lockheed прагне підтримувати річне виробництво на рівні 156 літаків.

Угода не є замовленням, а вважається попередньо узгодженим довгостроковим контрактом.

"Якщо найближчими місяцями буде надано багаторічний дозвіл, Об'єднане програмне управління F-35 і Lockheed Martin працюватимуть над остаточним узгодженням умов контракту, цін і термінів шляхом офіційного укладання контракту", - заявила компанія.

Угода також охоплює міжнародні замовлення на F-35, а також початкові запасні частини та комплекти модифікації, йдеться у заяві компанії Lockheed з Арлінгтона у США.

"Ми фундаментально змінили підхід до стабілізації американської оборонно-промислової бази для забезпечення швидкого та масштабного виробництва", – сказав заступник міністра оборони США Майкл Даффі.

"Ця угода з Lockheed Martin це доводить. Узгоджуючи фінансові стимули з фактичними показниками, ми гарантуємо, що наші військові оснащені летальними спроможностями, необхідним для боротьби та перемоги", - зазначив він.

Lockheed та її колеги по всій території США отримали вигоду від збільшення світових витрат на оборону, на тлі триваючих геополітичних конфліктів, зазначає видання.

За оцінками компанії Lockheed, угода підтримає 317 000 робочих місць у США та генеруватиме майже 79 мільярдів доларів щорічної економічної активності протягом наступного десятиліття. Вона також очікує, що ця домовленість знизить виробничі витрати та полегшить обмеження в ланцюжку поставок, від сировини до готових деталей.

Говорили про спільні можливості щодо Patriot - Зеленський у США зустрівся з командою оборонної компанії Lockheed Martin28.07.26, 21:14 • 7269 переглядiв

Юлія Шрамко

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Lockheed Martin F-35 Lightning II
Міністерство оборони США
Пентагон