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Financial Times
Lockheed Martin F-35 Lightning II
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Пентагон и Lockheed договорились о производстве 850 истребителей F-35

Киев • УНН

 • 790 просмотра

Lockheed Martin предварительно договорилась с Пентагоном о производстве и техническом обслуживании 850 F-35 в течение 10 лет. Компания инвестирует не менее $7 млрд.

Пентагон и Lockheed договорились о производстве 850 истребителей F-35
Фото: war.gov

Компания Lockheed Martin заключила предварительное соглашение с Министерством обороны США о производстве и поддержке как минимум 850 истребителей F-35 Lightning II в течение следующих 10 лет, сообщили они 22 октября. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

Пентагон заявил, что оборонный подрядчик самостоятельно профинансирует как минимум 7 миллиардов долларов на инициативы, поддерживающие программу F-35.

F-35, построенный с использованием технологии стелс, которая позволяет ему избегать обнаружения противником, считается самым современным истребителем в мире и является основой авиационного подразделения Lockheed, формирующего около 40% ее квартального дохода.

Согласно соглашению с Пентагоном Lockheed стремится поддерживать ежегодное производство на уровне 156 самолетов.

Соглашение не является заказом, а считается предварительно согласованным долгосрочным контрактом.

"Если в ближайшие месяцы будет предоставлено многолетнее разрешение, Совместное программное управление F-35 и Lockheed Martin будут работать над окончательным согласованием условий контракта, цен и сроков путем официального заключения контракта", — заявила компания.

Соглашение также охватывает международные заказы на F-35, а также первоначальные запасные части и комплекты модификации, говорится в заявлении компании Lockheed из Арлингтона в США.

"Мы коренным образом изменили подход к стабилизации американской оборонно-промышленной базы для обеспечения быстрого и масштабного производства", — сказал заместитель министра обороны США Майкл Даффи.

"Это соглашение с Lockheed Martin доказывает это. Согласовывая финансовые стимулы с фактическими показателями, мы гарантируем, что наши военные оснащены летальными возможностями, необходимыми для борьбы и победы", — отметил он.

Lockheed и ее коллеги по всей территории США получили выгоду от увеличения мировых расходов на оборону на фоне продолжающихся геополитических конфликтов, отмечает издание.

По оценкам компании Lockheed, соглашение поддержит 317 000 рабочих мест в США и будет генерировать почти 79 миллиардов долларов ежегодной экономической активности в течение следующего десятилетия. Она также ожидает, что эта договоренность снизит производственные затраты и облегчит ограничения в цепочке поставок — от сырья до готовых деталей.

Говорили о совместных возможностях по Patriot - Зеленский в США встретился с командой оборонной компании Lockheed Martin28.07.26, 21:14 • 7269 просмотров

Юлия Шрамко

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