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Говорили о совместных возможностях по Patriot - Зеленский в США встретился с командой оборонной компании Lockheed Martin

Киев • УНН

 • 1990 просмотра

Президент Украины встретился с командой Lockheed Martin, производителя F-16 и ракет для Patriot. Стороны обсудили развитие сотрудничества, совместное производство и обмен технологиями.

Говорили о совместных возможностях по Patriot - Зеленский в США встретился с командой оборонной компании Lockheed Martin

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США встретился с командой оборонной компании Lockheed Martin, которая производит F-16 и ракеты для систем Patriot, передает УНН.

Встретился с командой оборонной компании Lockheed Martin – одного из сильнейших предприятий в Соединенных Штатах, с которым мы уже давно сотрудничаем. Именно Lockheed Martin производит ATACMS, HIMARS, F-16 и ракеты для систем Patriot 

- сообщил Зеленский.

По словам Президента, во время встречи обсудили еще большее развитие сотрудничества – совместное производство и обмен технологиями.

Украине есть чем поделиться с теми, кто помогает нам защищать жизни. Говорили о наших совместных возможностях по Patriot'ам и другим системам. Наши команды уже работают над конкретными решениями, чтобы как можно скорее перейти к совместному производству и увеличить наши возможности в защите жизней. Благодарю за поддержку и всю помощь! 

- сообщил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский назвал встречу с президентом США Дональдом Трампом "хорошей" и добавил - говорили о лицензиях на производство перехватчиков для "Пэтриотов" и активизацию дипломатического процесса.

Антонина Туманова

ПолитикаТехнологии
ATACMS
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
M142 HIMARS
F-16 Fighting Falcon