Європарламент відзначив суд, який видав ордер на арешт путіна: кому присудили премію Сахарова-2026

Європейський парламент 22 жовтня оголосив лауреата премії Сахарова "За свободу думки" за 2026 рік. Нагороду присудили Міжнародному кримінальному суду (МКС) та його посадовцям за захист міжнародного права і правосуддя.

Про історію високої нагороди, її лауреатів та те, чому цьогорічна Премія Сахарова важлива для України, розповідає УНН.

Премія Сахарова-2026: хто став лауреатом і за що отримав нагороду

Про рішення присудити нагороду МКС на засіданні у Страсбурзі оголосила президентка Європарламенту Роберта Мецола. Депутати зустріли рішення оплесками стоячи.

Європейський Союз ґрунтується на повазі до багатосторонньої співпраці та міжнародних інституцій, а премія визнає важливу роботу суду із захисту міжнародного права та справедливості. Європарламент підтримав принцип незалежного розслідування найтяжчих злочинів - пояснила Мецола рішення Європарламенту стосовно премії.

Президентка МКС Томоко Акане, своєю чергою, подякувала за відзнаку, наголосивши, що вона набула особливого значення в час, коли інституція та її працівники стикаються з безпрецедентними викликами. Вона закликала підтримувати незалежну й неупереджену роботу суду.

Зазначимо, що рішення вручити нагороду МКС збіглося із запровадженням санкцій США проти суду. Офіційний Вашингтон вдався до обмежень через кілька годин після того, як екссуддя МКС Наві Піллей отримала Нобелівську премію миру.

Що таке премія Сахарова та чому вона вважається однією з найпрестижніших нагород Європи

Премію "За свободу думки" Європарламент вручає з 1988 року. Вона названа на честь фізика й радянського дисидента Андрія Сахарова, який виступав на захист прав людини. Це найвища відзнака Євросоюзу за діяльність у сфері прав людини, демократії та свободи вираження поглядів. Її можуть отримати як люди, так і організації. Кандидатури висувають політичні групи або щонайменше 40 євродепутатів. Після відбору трьох фіналістів остаточне рішення ухвалює Конференція президентів, до якої входять очільниця Європарламенту та керівники політичних груп. Лауреати можуть отримати фінансову підтримку в розмірі 50 тисяч євро.

Міжнародний кримінальний суд: чим займається організація та чому її відзначили у 2026 році

МКС розпочав роботу у 2002 році на підставі Римського статуту. Це постійний міжнародний суд, який розглядає питання індивідуальної відповідальності за геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини та, за спеціальних умов, злочин агресії. Він втручається, коли національні суди не хочуть або не можуть належно розслідувати такі злочини.

На відміну від Міжнародного суду ООН, який вирішує спори між державами, МКС веде справи проти конкретних осіб, зокрема військових і політичних керівників. Водночас він не має власної поліції: затримання підозрюваних залежить від співпраці держав.

Хто ще претендував на Премію Сахарова у 2026 році

Фіналістів визначили 19 жовтня комітети Європарламенту із закордонних справ і розвитку. Окрім МКС, до короткого списку увійшов танзанійський опозиційний політик, юрист і правозахисник Тунду Ліссу. Його утримують під вартою за звинуваченнями у державній зраді, за яку загрожує смертна кара.

Третю номінацію отримали іранські сестри Таране та Роміна Рахімі як символ переслідуваних іранською владою. Таране засудили до страти у зв’язку з протестами, тоді як Роміну призначили тривалий строк ув’язнення. Євродепутати засудили політично мотивовані вироки та вимагали їх скасувати.

Із шести номінантів до фіналу не потрапили лікар Хуссам Абу Сафія, президент Сальвадору Наїб Букеле та ізраїльська організація Standing Together.

Премія Сахарова та Україна: чому рішення Європарламенту має особливе значення

Для України усе, що пов'язано з діяльністю МКС, важливо насамперед тому, що саме ця міжнародна інституція в березні 2023 року видала ордери на арешт президента рф володимира путіна та уповноваженої з прав дитини марії львової-бєлової. Їх підозрюють у воєнних злочинах, пов’язаних із незаконною депортацією та переміщенням українських дітей із окупованих територій до росії.

У 2024 році МКС також видав ордери на арешт російських воєначальників сергія кобилаша і віктора соколова, а згодом — і сергія шойгу та валерія герасимова. Справи стосуються, зокрема, ймовірних злочинів під час ударів по українській енергетиці.

Крім того, з 1 січня 2025 року Україна стала повноправною учасницею Римського статуту. Тому робота МКС важлива для розслідування злочинів на території України.

Варто розуміти, що Премія Сахарова не змінює юрисдикцію суду і не забезпечує негайне затримання підозрюваних. Але ця міжнародна відзнака безперечно підсилює політичну підтримку інституції, від якої Україна очікує правосуддя.

Політичний контекст нагородження: санкції США проти МКС і позиція Європейського Союзу

9 жовтня 2026 року адміністрація президента США Дональда Трампа поширила санкції на МКС як установу після попередніх обмежень проти окремих суддів і прокурорів. Вашингтон пояснив свою позицію неприйняттям юрисдикції суду щодо американців та діями МКС стосовно союзників США. Однією з причин конфлікту стали видані у 2024 році ордери на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони Йоава Галанта.

Санкційний режим передбачає обмеження фінансових операцій та співпраці з американськими компаніями. Водночас частину операцій дозволили на перехідний період у 180 днів. МКС назвав санкції спробою перешкодити незалежному правосуддю.

Євросоюз розкритикував рішення Вашингтона та заявив про готовність підтримувати суд. Єврокомісія обговорює, зокрема, застосування так званого блокувального регламенту, який міг би захистити європейські компанії від вимог виконувати окремі іноземні санкції. Станом на 22 жовтня рішення про запуск цього механізму не було. Премія не замінює практичного захисту суду.

Хто отримував премію Сахарова раніше та які серед лауреатів були українці

Українську історію премії уособлюють два рішення Європарламенту. У 2018 році її отримав український режисер Олег Сенцов, який тоді перебував у російському ув’язненні. А у 2022 році нагороду присудили "сміливому народові України" за спротив повномасштабній російській агресії та захист свободи й демократії.

Серед лауреатів престижної міжнародної відзнаки свого часу були також Нельсон Мандела, Малала Юсуфзай, іранський рух "Жінка, життя, свобода" та Джина Махса Аміні (2023 рік). У 2024 році премію отримали венесуельські опозиційні діячі Марія Коріна Мачадо та Едмундо Гонсалес Уррутія. Лауреатами 2025 року стали журналісти Анджей Почобут із Білорусі та Мзія Амаглобелі з Грузії.

Коли відбудеться вручення премії Сахарова-2026 та що нагорода означає для майбутнього міжнародного правосуддя

Церемонію вручення премії Сахарова-2026 запланували на 16 грудня. Це станеться у Страсбурзі під час пленарної сесії Європарламенту.

Для України значення цієї події полягає насамперед у підтвердженні європейської підтримки принципу персональної відповідальності за найтяжчі міжнародні злочини. Чи стане солідарність практичною допомогою, покажуть наступні рішення ЄС та учасників Римського статуту.

Нагадаємо

Двоє журналістів, Анджей Почобут та Мзія Амаглобелі, ув'язнені в білорусі та Грузії, отримали премію Сахарова 2025 року. Їх відзначили за свободу думки та виступ проти несправедливості, перебуваючи у в'язниці за сфабрикованими звинуваченнями.