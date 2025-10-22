Премія Сахарова присуджена ув'язненим журналістам - Анджею Почобуту та Мзії Амаглобелі

Двоє журналістів, ув'язнених у білорусі та Грузії отримали премію Сахарова 2025 року. Анджея Почобута та Мзію Амаглобелі відзначили за свободу думки та виступ проти несправедливості.

Передає УНН із посиланням на Еuropean Parliament.

Деталі

Оголошено лауреатів премії Сахарова 2025 року. Відзнаку за свободу думки отримали ув’язнені журналісти:

Анджей Почобут з білорусі та Мзія Амаглобелі з Грузії.

Президент Європейського парламенту Роберта Мецола зазначила, що журналісти зараз перебувають у в'язниці за сфабрикованими звинуваченнями. Вони виконанували свою роботу та не боялися висловлюватись проти несправедливості.

Їхня мужність зробила їх символами боротьби за свободу та демократію - заявив президент Європейського парламенту.

Довідка

Анджей Почобут — журналіст, есеїст, блогер та активіст з польської меншини в Білорусі. Відомий своєю відвертою критикою режиму Лукашенка та своїми працями з історії та прав людини, його багато разів заарештовували. Утримуваний під вартою з 2021 року, він був засуджений до восьми років позбавлення волі у виправній колонії. З того часу його здоров'я погіршилося, але, незважаючи на те, що він не отримує необхідної медичної допомоги, він все ще бореться за свободу та демократію. Поточний стан здоров'я Почобута невідомий, а його родині заборонено відвідувати його.

Мзія Амаглобелі, грузинська журналістка та директорка онлайн-ЗМІ Batumelebi та Netgazeti, була заарештована в січні 2025 року за участь в антиурядових протестах у Грузії. У серпні її засудили до двох років позбавлення волі за політичними мотивами. Амаглобелі, перша жінка-політичний в'язень Грузії з моменту здобуття країною незалежності та захисниця свободи слова, стала лідером грузинського продемократичного протестного руху, який виступає проти правлячого режиму партії "Грузинська мрія" після оспорюваних виборів у жовтні 2024 року.

Нагадаємо

Генпрокуратура білорусі у березні 2021 року повідомила про відкриття справи стосовно голови Спілки поляків Білорусі. Ішлося про кримінальні справі за статтею про порушення расової, національної чи релігійної ворожнечі та ворожнечі.

Усього за цією статтею було затримано п'ятьох представників союзу. Окрім Анжеліки Борис, це Андрій Почобут, Марія Тишковська, Ірена Бернацька та Ганна Панішева.

