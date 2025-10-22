Премія Сахарова присуджена ув'язненим журналістам - Анджею Почобуту та Мзії Амаглобелі

$41.740.01
48.470.19
ukenru
10:59 • 612 перегляди
Частина областей переходить з аварійних на погодинні графіки відключення світла
09:47 • 2444 перегляди
16 з 28 російських ракет і 333 з 405 дронів знешкодили над Україною: деталі від ПС ЗСУ
09:23 • 8208 перегляди
"Плювок росії в обличчя кожному, хто наполягає на мирному рішенні": Зеленський відреагував на атаку рф дроном на дитсадок в ХарковіPhoto
08:35 • 12793 перегляди
Бюджет-2026 успішно пройшов перше читання у ВР: основні показникиPhoto
07:30 • 22366 перегляди
Старт опалювального сезону: в яких областях вже дали тепло, і як триває підготовка
05:20 • 25787 перегляди
Потяги затримуються та змінюють маршрути через масовану атаку рф
22 жовтня, 00:40 • 33931 перегляди
Спецпредставник путіна заявив, що підготовка зустрічі лідерів рф та США триваєVideo
21 жовтня, 21:57 • 45189 перегляди
Трамп про можливу зустріч з путіним: Я не хочу, щоб зустріч була марною, ми ще не прийняли рішенняVideo
21 жовтня, 19:58 • 43570 перегляди
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження брянського хімічного заводу ракетами Storm Shadow на території рф
21 жовтня, 19:07 • 35056 перегляди
Зустріч Дональда Трампа з путіним в Угорщині скасована - ЗМІ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+9°
3.8м/с
68%
749мм
Популярнi новини
У Туреччині чоловік платитиме аліменти на котів колишній дружині 22 жовтня, 02:42 • 13706 перегляди
Пожежу в багатоповерхівці Дніпровського району Києва зупинено: 10 людей врятовано, 1 загиблий22 жовтня, 03:15 • 12293 перегляди
Екстрені відключення світла запровадили у Києві та низці областей 22 жовтня, 04:50 • 22948 перегляди
Знак зодіаку Скорпіон: магнетична енергетика і стратегічний розумPhoto05:30 • 32603 перегляди
Більшість регіонів охопили аварійні відключення світла після чергової атаки рф на енергетику - Міненерго05:34 • 25330 перегляди
Публікації
Нардеп-хабарник Одарченко намагається зберегти вплив на управління Державним біотехнологічним університетомPhoto10:57 • 1464 перегляди
ТОП-5 запіканок, які швидко готуються і прийдуться до смаку всій родиніPhoto10:17 • 5250 перегляди
Оренда житла у європейських столицях: скільки коштує та де найдорожча Photo09:28 • 10015 перегляди
Бюджет-2026 успішно пройшов перше читання у ВР: основні показникиPhoto08:35 • 12793 перегляди
Старт опалювального сезону: в яких областях вже дали тепло, і як триває підготовка07:30 • 22366 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Василь Малюк
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Запоріжжя
Польща
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Лопес витрачає статки на чаклунство, щоб повернути Бена Аффлека - ЗМІ21 жовтня, 16:48 • 24516 перегляди
Фассбендер зіграє Джо Кеннеді у новому серіалі від Netflix21 жовтня, 12:00 • 39611 перегляди
Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail21 жовтня, 05:58 • 49405 перегляди
Дружина футболіста Олександра Зінченка святкує ювілей: вітання Владі записав навіть БекхемVideo20 жовтня, 15:55 • 39705 перегляди
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується19 жовтня, 04:31 • 95445 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Золото
Опалення
Х-47М2 «Кинджал»
БМ-21 «Град»

Премія Сахарова присуджена ув'язненим журналістам - Анджею Почобуту та Мзії Амаглобелі

Київ • УНН

 • 356 перегляди

Двоє журналістів, Анджей Почобут та Мзія Амаглобелі, ув'язнені в білорусі та Грузії, отримали премію Сахарова 2025 року. Їх відзначили за свободу думки та виступ проти несправедливості, перебуваючи у в'язниці за сфабрикованими звинуваченнями.

Премія Сахарова присуджена ув'язненим журналістам - Анджею Почобуту та Мзії Амаглобелі

Двоє журналістів, ув'язнених у білорусі та Грузії отримали премію Сахарова 2025 року. Анджея Почобута та Мзію Амаглобелі відзначили за свободу думки та виступ проти несправедливості.

Передає УНН із посиланням на Еuropean Parliament.

Деталі

Оголошено лауреатів премії Сахарова 2025 року. Відзнаку за свободу думки отримали ув’язнені журналісти: 

Анджей Почобут з білорусі та Мзія Амаглобелі з Грузії. 

Президент Європейського парламенту Роберта Мецола зазначила, що журналісти зараз перебувають у в'язниці за сфабрикованими звинуваченнями. Вони виконанували свою роботу та не боялися висловлюватись проти несправедливості. 

Їхня мужність зробила їх символами боротьби за свободу та демократію

- заявив президент Європейського парламенту.

Довідка

Анджей Почобут — журналіст, есеїст, блогер та активіст з польської меншини в Білорусі. Відомий своєю відвертою критикою режиму Лукашенка та своїми працями з історії та прав людини, його багато разів заарештовували. Утримуваний під вартою з 2021 року, він був засуджений до восьми років позбавлення волі у виправній колонії. З того часу його здоров'я погіршилося, але, незважаючи на те, що він не отримує необхідної медичної допомоги, він все ще бореться за свободу та демократію. Поточний стан здоров'я Почобута невідомий, а його родині заборонено відвідувати його.

Мзія Амаглобелі, грузинська журналістка та директорка онлайн-ЗМІ Batumelebi та Netgazeti, була заарештована в січні 2025 року за участь в антиурядових протестах у Грузії. У серпні її засудили до двох років позбавлення волі за політичними мотивами. Амаглобелі, перша жінка-політичний в'язень Грузії з моменту здобуття країною незалежності та захисниця свободи слова, стала лідером грузинського продемократичного протестного руху, який виступає проти правлячого режиму партії "Грузинська мрія" після оспорюваних виборів у жовтні 2024 року.

Нагадаємо

Генпрокуратура білорусі у березні 2021 року повідомила про відкриття справи стосовно голови Спілки поляків Білорусі. Ішлося про кримінальні справі за статтею про порушення расової, національної чи релігійної ворожнечі та ворожнечі. 

Усього за цією статтею було затримано п'ятьох представників союзу. Окрім Анжеліки Борис, це Андрій Почобут, Марія Тишковська, Ірена Бернацька та Ганна Панішева. 

У Грузії за рік зафіксували понад 300 випадків порушення прав журналістів 03.05.25, 18:39 • 5287 переглядiв

Ігор Тележніков

Новини Світу
Блогери
Грузинська мрія
Білорусь
Роберта Мецола
Європейський парламент
Грузія