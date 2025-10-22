Премия Сахарова присуждена заключенным журналистам - Анджею Почобуту и Мзии Амаглобели

$41.740.01
48.470.19
ukenru
10:59 • 574 просмотра
Часть областей переходит с аварийных на почасовые графики отключения света
09:47 • 2392 просмотра
16 из 28 российских ракет и 333 из 405 дронов обезвредили над Украиной: детали от ВС ВСУ
09:23 • 8152 просмотра
"Плевок России в лицо каждому, кто настаивает на мирном решении": Зеленский отреагировал на атаку РФ дроном на детсад в ХарьковеPhoto
08:35 • 12751 просмотра
Бюджет-2026 успешно прошел первое чтение в ВР: основные показателиPhoto
07:30 • 22328 просмотра
Старт отопительного сезона: в каких областях уже дали тепло, и как идет подготовка
05:20 • 25780 просмотра
Поезда задерживаются и меняют маршруты из-за массированной атаки рф
22 октября, 00:40 • 33926 просмотра
Спецпредставитель Путина заявил, что подготовка встречи лидеров РФ и США продолжаетсяVideo
21 октября, 21:57 • 45189 просмотра
Трамп о возможной встрече с путиным: Я не хочу, чтобы встреча была бесполезной, мы еще не приняли решениеVideo
21 октября, 19:58 • 43568 просмотра
Генштаб ВСУ подтвердил поражение брянского химического завода ракетами Storm Shadow на территории рф
21 октября, 19:07 • 35056 просмотра
Встреча Дональда Трампа с Путиным в Венгрии отменена - СМИ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+9°
3.8м/с
68%
749мм
Популярные новости
В Турции мужчина будет платить алименты на кошек бывшей жене22 октября, 02:42 • 13706 просмотра
Пожар в многоэтажке Днепровского района Киева остановлен: 10 человек спасены, 1 погибший22 октября, 03:15 • 12293 просмотра
Экстренные отключения света ввели в Киеве и ряде областей22 октября, 04:50 • 22948 просмотра
Знак зодиака Скорпион: магнетическая энергетика и стратегический умPhoto05:30 • 32603 просмотра
Большинство регионов охватили аварийные отключения света после очередной атаки рф на энергетику - Минэнерго05:34 • 25330 просмотра
публикации
Нардеп-взяточник Одарченко пытается сохранить влияние на управление Государственным биотехнологическим университетомPhoto10:57 • 1414 просмотра
ТОП-5 запеканок, которые быстро готовятся и придутся по вкусу всей семьеPhoto10:17 • 5216 просмотра
Аренда жилья в европейских столицах: сколько стоит и где самая дорогаяPhoto09:28 • 9994 просмотра
Бюджет-2026 успешно прошел первое чтение в ВР: основные показателиPhoto08:35 • 12760 просмотра
Старт отопительного сезона: в каких областях уже дали тепло, и как идет подготовка07:30 • 22335 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Василий Малюк
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Запорожье
Париж
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Лопес тратит состояние на колдовство, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ21 октября, 16:48 • 24505 просмотра
Фассбендер сыграет Джо Кеннеди в новом сериале от Netflix21 октября, 12:00 • 39600 просмотра
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail21 октября, 05:58 • 49395 просмотра
Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже БекхэмVideo20 октября, 15:55 • 39694 просмотра
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется19 октября, 04:31 • 95435 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Золото
Отопление
Х-47М2 "Кинжал"
БМ-21 «Град»

Премия Сахарова присуждена заключенным журналистам - Анджею Почобуту и Мзии Амаглобели

Киев • УНН

 • 354 просмотра

Двое журналистов, Анджей Почобут и Мзия Амаглобели, заключенные в Беларуси и Грузии, получили премию Сахарова 2025 года. Их отметили за свободу мысли и выступление против несправедливости, находясь в тюрьме по сфабрикованным обвинениям.

Премия Сахарова присуждена заключенным журналистам - Анджею Почобуту и Мзии Амаглобели

Два журналиста, заключенные в Беларуси и Грузии, получили премию Сахарова 2025 года. Анджей Почобут и Мзия Амаглобели были отмечены за свободу мысли и выступление против несправедливости.

Передает УНН со ссылкой на European Parliament.

Детали

Объявлены лауреаты премии Сахарова 2025 года. Награду за свободу мысли получили заключенные журналисты:

Анджей Почобут из Беларуси и Мзия Амаглобели из Грузии.

Президент Европейского парламента Роберта Метсола отметила, что журналисты сейчас находятся в тюрьме по сфабрикованным обвинениям. Они выполняли свою работу и не боялись высказываться против несправедливости.

Их мужество сделало их символами борьбы за свободу и демократию

- заявил президент Европейского парламента.

Справка

Анджей Почобут — журналист, эссеист, блогер и активист польского меньшинства в Беларуси. Известный своей откровенной критикой режима Лукашенко и своими работами по истории и правам человека, он много раз арестовывался. Содержащийся под стражей с 2021 года, он был приговорен к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии. С тех пор его здоровье ухудшилось, но, несмотря на то, что он не получает необходимой медицинской помощи, он все еще борется за свободу и демократию. Текущее состояние здоровья Почобута неизвестно, а его семье запрещено посещать его.

Мзия Амаглобели, грузинская журналистка и директор онлайн-СМИ Batumelebi и Netgazeti, была арестована в январе 2025 года за участие в антиправительственных протестах в Грузии. В августе ее приговорили к двум годам лишения свободы по политическим мотивам. Амаглобели, первая женщина-политический заключенный Грузии с момента обретения страной независимости и защитница свободы слова, стала лидером грузинского продемократического протестного движения, выступающего против правящего режима партии "Грузинская мечта" после оспариваемых выборов в октябре 2024 года.

Напомним

Генпрокуратура Беларуси в марте 2021 года сообщила об открытии дела в отношении главы Союза поляков Беларуси. Речь шла об уголовном деле по статье о нарушении расовой, национальной или религиозной вражды и розни.

Всего по этой статье было задержано пятеро представителей союза. Кроме Анжелики Борис, это Андрей Почобут, Мария Тышковская, Ирена Бернацкая и Анна Панишева.

В Грузии за год зафиксировали более 300 случаев нарушения прав журналистов03.05.25, 18:39 • 5287 просмотров

Игорь Тележников

Новости Мира
Блогеры
Грузинская мечта
Беларусь
Роберта Метсола
Европейский парламент
Грузия