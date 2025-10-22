Премия Сахарова присуждена заключенным журналистам - Анджею Почобуту и Мзии Амаглобели

Два журналиста, заключенные в Беларуси и Грузии, получили премию Сахарова 2025 года. Анджей Почобут и Мзия Амаглобели были отмечены за свободу мысли и выступление против несправедливости.

Детали

Объявлены лауреаты премии Сахарова 2025 года. Награду за свободу мысли получили заключенные журналисты:

Анджей Почобут из Беларуси и Мзия Амаглобели из Грузии.

Президент Европейского парламента Роберта Метсола отметила, что журналисты сейчас находятся в тюрьме по сфабрикованным обвинениям. Они выполняли свою работу и не боялись высказываться против несправедливости.

Их мужество сделало их символами борьбы за свободу и демократию - заявил президент Европейского парламента.

Справка

Анджей Почобут — журналист, эссеист, блогер и активист польского меньшинства в Беларуси. Известный своей откровенной критикой режима Лукашенко и своими работами по истории и правам человека, он много раз арестовывался. Содержащийся под стражей с 2021 года, он был приговорен к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии. С тех пор его здоровье ухудшилось, но, несмотря на то, что он не получает необходимой медицинской помощи, он все еще борется за свободу и демократию. Текущее состояние здоровья Почобута неизвестно, а его семье запрещено посещать его.

Мзия Амаглобели, грузинская журналистка и директор онлайн-СМИ Batumelebi и Netgazeti, была арестована в январе 2025 года за участие в антиправительственных протестах в Грузии. В августе ее приговорили к двум годам лишения свободы по политическим мотивам. Амаглобели, первая женщина-политический заключенный Грузии с момента обретения страной независимости и защитница свободы слова, стала лидером грузинского продемократического протестного движения, выступающего против правящего режима партии "Грузинская мечта" после оспариваемых выборов в октябре 2024 года.

Напомним

Генпрокуратура Беларуси в марте 2021 года сообщила об открытии дела в отношении главы Союза поляков Беларуси. Речь шла об уголовном деле по статье о нарушении расовой, национальной или религиозной вражды и розни.

Всего по этой статье было задержано пятеро представителей союза. Кроме Анжелики Борис, это Андрей Почобут, Мария Тышковская, Ирена Бернацкая и Анна Панишева.

