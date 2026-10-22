Европарламент отметил суд, выдавший ордер на арест путина: кому присудили премию Сахарова - 2026

Европейский парламент 22 октября объявил лауреата премии Сахарова "За свободу мысли" за 2026 год. Награда присуждена Международному уголовному суду (МУС) и его должностным лицам за защиту международного права и правосудия.

Об истории высокой награды, её лауреатах и о том, почему нынешняя премия Сахарова важна для Украины, рассказывает УНН.

Премия Сахарова-2026: кто стал лауреатом и за что получил награду

О решении присудить награду МУС на заседании в Страсбурге объявила президент Европарламента Роберта Мецола. Депутаты встретили решение аплодисментами стоя.

Европейский Союз основывается на уважении к многостороннему сотрудничеству и международным институтам, а премия признаёт важную работу суда по защите международного права и справедливости. Европарламент поддержал принцип независимого расследования наиболее тяжких преступлений - пояснила Мецола решение Европарламента относительно премии.

Президент МУС Томоко Аканэ, в свою очередь, поблагодарила за награду, подчеркнув, что она приобрела особое значение в то время, когда институт и его сотрудники сталкиваются с беспрецедентными вызовами. Она призвала поддерживать независимую и беспристрастную работу суда.

Отметим, что решение вручить награду МУС совпало с введением США санкций против суда. Официальный Вашингтон пошёл на ограничения через несколько часов после того, как бывшая судья МУС Нави Пиллэй получила Нобелевскую премию мира.

Что такое премия Сахарова и почему она считается одной из самых престижных наград Европы

Премию "За свободу мысли" Европарламент вручает с 1988 года. Она названа в честь физика и советского диссидента Андрея Сахарова, выступавшего в защиту прав человека. Это высшая награда Европейского союза за деятельность в сфере прав человека, демократии и свободы выражения мнений. Её могут получить как люди, так и организации. Кандидатуры выдвигают политические группы или не менее 40 депутатов Европарламента. После отбора трёх финалистов окончательное решение принимает Конференция президентов, в которую входят глава Европарламента и руководители политических групп. Лауреаты могут получить финансовую поддержку в размере 50 тысяч евро.

Международный уголовный суд: чем занимается организация и почему её отметили в 2026 году

МУС начал работу в 2002 году на основании Римского статута. Это постоянный международный суд, который рассматривает вопросы индивидуальной ответственности за геноцид, преступления против человечности, военные преступления и, при особых условиях, преступление агрессии. Он вмешивается, когда национальные суды не хотят или не могут надлежащим образом расследовать такие преступления.

В отличие от Международного суда ООН, который разрешает споры между государствами, МУС ведёт дела против конкретных лиц, в частности военных и политических руководителей. В то же время у него нет собственной полиции: задержание подозреваемых зависит от сотрудничества государств.

Кто ещё претендовал на премию Сахарова в 2026 году

Финалистов определили 19 октября комитеты Европарламента по иностранным делам и развитию. Помимо МУС, в короткий список вошёл танзанийский оппозиционный политик, юрист и правозащитник Тунду Лиссу. Он содержится под стражей по обвинениям в государственной измене, за которую грозит смертная казнь.

Третью номинацию получили иранские сёстры Таране и Ромина Рахими как символ преследуемых иранскими властями. Таране приговорили к смертной казни в связи с протестами, тогда как Ромине назначили длительный срок заключения. Депутаты Европарламента осудили политически мотивированные приговоры и потребовали их отменить.

Из шести номинантов в финал не попали врач Хуссам Абу Сафия, президент Сальвадора Наиб Букеле и израильская организация Standing Together.

Премия Сахарова и Украина: почему решение Европарламента имеет особое значение

Для Украины всё, что связано с деятельностью МУС, важно прежде всего потому, что именно этот международный институт в марте 2023 года выдал ордера на арест президента рф владимира путина и уполномоченной по правам ребёнка марии львовой-беловой. Их подозревают в военных преступлениях, связанных с незаконной депортацией и перемещением украинских детей с оккупированных территорий в россию.

В 2024 году МУС также выдал ордера на арест российских военачальников Сергея Кобылаша и Виктора Соколова, а позднее - и Сергея Шойгу и Валерия Герасимова. Дела касаются, в частности, предполагаемых преступлений во время ударов по украинской энергетике.

Кроме того, с 1 января 2025 года Украина стала полноправной участницей Римского статута. Поэтому работа МУС важна для расследования преступлений на территории Украины.

Важно понимать, что премия Сахарова не изменяет юрисдикцию суда и не обеспечивает немедленное задержание подозреваемых. Но эта международная награда, безусловно, усиливает политическую поддержку институции, от которой Украина ожидает правосудия.

Политический контекст награждения: санкции США против МУС и позиция Европейского союза

9 октября 2026 года администрация президента США Дональда Трампа распространила санкции на МУС как учреждение после введения ранее ограничений против отдельных судей и прокуроров. Вашингтон объяснил свою позицию неприятием юрисдикции суда в отношении американцев и действиями МУС в отношении союзников США. Одной из причин конфликта стали выданные в 2024 году ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта.

Санкционный режим предусматривает ограничения финансовых операций и сотрудничества с американскими компаниями. В то же время часть операций разрешили на переходный период в 180 дней. МУС назвал санкции попыткой воспрепятствовать независимому правосудию.

Евросоюз раскритиковал решение Вашингтона и заявил о готовности поддерживать суд. Еврокомиссия обсуждает, в частности, применение так называемого блокирующего регламента, который мог бы защитить европейские компании от требований выполнять отдельные иностранные санкции. По состоянию на 22 октября решения о запуске этого механизма не было. Премия не заменяет практической защиты суда.

Кто ранее получал премию Сахарова и кто из украинцев был среди лауреатов

Украинскую историю премии олицетворяют два решения Европарламента. В 2018 году её получил украинский режиссёр Олег Сенцов, который тогда находился в российском заключении. А в 2022 году награду присудили "мужественному народу Украины" за сопротивление полномасштабной российской агрессии и защиту свободы и демократии.

Среди лауреатов престижной международной награды в своё время были также Нельсон Мандела, Малала Юсуфзай, иранское движение "Женщина, жизнь, свобода" и Джина Махса Амини (2023 год). В 2024 году премию получили венесуэльские оппозиционные деятели Мария Корина Мачадо и Эдмундо Гонсалес Уррутия. Лауреатами 2025 года стали журналисты Анджей Почобут из Беларуси и Мзия Амаглобели из Грузии.

Когда состоится вручение премии Сахарова-2026 и что награда означает для будущего международного правосудия

Церемонию вручения премии Сахарова-2026 запланировали на 16 декабря. Это произойдёт в Страсбурге во время пленарной сессии Европарламента.

Для Украины значение этого события заключается прежде всего в подтверждении европейской поддержки принципа персональной ответственности за наиболее тяжкие международные преступления. Покажут ли следующие решения ЕС и участников Римского статута, станет ли солидарность практической помощью.

Напомним

Двое журналистов, Анджей Почобут и Мзия Амаглобели, заключённые в Беларуси и Грузии, получили премию Сахарова 2025 года. Их отметили за свободу мысли и выступление против несправедливости, находясь в тюрьме по сфабрикованным обвинениям.