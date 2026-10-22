За кермо у 17 років - в Україні хочуть змінити правила отримання водійського посвідчення

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №16170, який передбачає зміни до правил отримання водійських посвідчень, вікових обмежень і допуску до керування транспортом. Зокрема, документ пропонує дозволити керувати легковими автомобілями з 17 років у супроводі досвідченого водія, пише УНН.

Деталі

Законопроєкт передбачає, що отримати право керувати автомобілем категорії B можна буде з 17 років після медичного огляду, проходження підготовки та складання теоретичного й практичного іспитів.

До досягнення повноліття водій зможе керувати автомобілем лише в супроводі особи, яка відповідає встановленим вимогам.

Зокрема, супроводжувач повинен:

бути не молодшим за 24 роки;

мати посвідчення категорії B щонайменше п’ять років;

не бути позбавленим права керування протягом попередніх п’яти років;

не перебувати під впливом алкоголю, наркотичних чи психотропних речовин або препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.

Після досягнення 18 років обов’язковий супровід припинятиметься автоматично, якщо право керування не зупинене й не припинене з інших підстав.

Нові обмеження

Документ також пропонує встановити такі мінімальні вікові межі для отримання права керування:

16 років - категорії AM, A1 та B1;

18 років - A2, B, BE, C1 та C1E;

20 років - категорія A за наявності щонайменше дворічного досвіду керування транспортом категорії A2;

21 рік - C, CE, D1, D1E та T;

24 роки - D та DE.

Право керувати транспортними засобами категорії A також пропонують надавати з 24 років без попереднього досвіду керування категорією A2.

Термін дії водійських прав може становити 5 або 15 років

За законопроєктом, строк дії посвідчень залежатиме від категорії транспортного засобу.

1.15 років - для категорій AM, A1, A2, A, B1, B та BE.

2. 5 років - для категорій C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE та T.

Поновлення права керування залежатиме від підтвердження фізичної та психічної придатності водія. Для водіїв вантажного й пасажирського транспорту медичний огляд пропонують зробити обов’язковим під час кожного поновлення посвідчення.

Дворічний випробувальний строк

Для водіїв, які вперше отримали право керування, пропонують запровадити дворічний випробувальний період.

У цей час діятиме нульовий допустимий рівень алкоголю в організмі з урахуванням максимально допустимої похибки спеціального технічного засобу.

За грубі або повторні порушення правил дорожнього руху можуть застосовувати додаткові заходи, зокрема коригувальне навчання та продовження випробувального строку.

Електронне посвідчення водія матиме таку ж юридичну силу, як і пластикове

Законопроєкт передбачає, що мобільне посвідчення водія матиме таку саму юридичну силу, як і фізичний документ. Водночас користуватися електронним посвідченням не зобов’язуватимуть.

Чинні водійські посвідчення пропонують залишити дійсними до завершення строку їхньої дії. Достроково обмінювати їх не доведеться.

Раніше відкриті категорії також збережуться.

Позбавлення водійських прав у країнах Євросоюзу діятиме і в Україні

Окремий блок змін стосується визнання рішень країн Євросоюзу про позбавлення права керування транспортом.

Механізм пропонують застосовувати до остаточних рішень щодо окремих серйозних порушень, зокрема:

керування у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння;

перевищення швидкості;

порушень правил дорожнього руху, які спричинили смерть або тяжкі тілесні ушкодження.

Для виконання рішення в Україні водія мають ідентифікувати, а строк позбавлення права керування повинен відповідати встановленим у законопроєкті умовам. Передбачені також винятки, зокрема щодо окремих випадків перевищення швидкості менш ніж на 50 км/год.

Виконання таких рішень забезпечуватиме Міністерство внутрішніх справ України. Водночас відповідні правила міжнародного визнання та обміну інформацією мають запрацювати з дня вступу України до ЄС або з іншої дати, визначеної міжнародним договором.

Основні положення законопроєкту пропонують увести в дію через 12 місяців після опублікування ухваленого закону. За цей час Кабінет Міністрів має привести нормативні акти у відповідність до нових вимог і забезпечити готовність інформаційних систем.