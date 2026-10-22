За кермо у 17 років - в Україні хочуть змінити правила отримання водійського посвідчення

$45.030.0550.560.03
ukenru
10:57 • 782 перегляди
ВАКС дозволив ексміністру Галущенку зняти електронний браслет
Ексклюзив
10:04 • 15856 перегляди
Кабмін ще не визначився зі змінами до правил бронювання, але бізнес попереджає про ризики для економіки та вимагає передбачуваності
Ексклюзив
09:36 • 17735 перегляди
Судовий розгляд без затягувань: коли обвинувачений може брати участь у засіданні в режимі відеоконференції?
08:17 • 24025 перегляди
"Епіцентр" на Почайній зруйновано після удару рф балістикою по Києву - фоторепортажPhoto
07:17 • 25067 перегляди
"Дизельна" угода Трампа і путіна зірвала мирний прогрес - президент Чехії Павел
05:36 • 23490 перегляди
рф знову атакувала енергетику - де є перебої зі світлом
22 жовтня, 04:39 • 34485 перегляди
Нічні обстріли України забрали життя щонайменше 6 людей, десятки постраждали – наслідки атак по регіонахPhotoVideo
22 жовтня, 04:16 • 37095 перегляди
У Києві після нічної атаки десятки постраждалих, пошкоджені швидкі, обмежений рух метро та наземного транспорту
22 жовтня, 03:38 • 29296 перегляди
В Україні можуть використати нову австрійську систему захисту від FPV-дронів, яка вже пройшла випробуванняPhoto
22 жовтня, 02:38 • 27272 перегляди
Рої безпілотників атакували регіони росії, зокрема підмосков'я – у липецьку та тулі пролунали вибухиVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+14°
4.4м/с
74%
756мм
Популярнi новини
Том Круз отримає одну з найпрестижніших нагород Голлівуду за внесок у кінематограф22 жовтня, 02:06 • 38556 перегляди
Відома співачка Charli XCX раптово скасувала концерт через проблеми зі здоров'ям22 жовтня, 03:05 • 42218 перегляди
Під москвою, ймовірно, атаковано арсенал зберігання та відновлення військової технікиVideo22 жовтня, 04:29 • 13813 перегляди
Знаменита лондонська Оксфорд-стріт закривається для автомобілів07:02 • 26247 перегляди
Роберт Дауні-молодший отримав нову роботу "у стилі Тоні Старка"PhotoVideo09:20 • 9198 перегляди
Публікації
Кабмін ще не визначився зі змінами до правил бронювання, але бізнес попереджає про ризики для економіки та вимагає передбачуваності
Ексклюзив
10:04 • 15929 перегляди
Судовий розгляд без затягувань: коли обвинувачений може брати участь у засіданні в режимі відеоконференції?
Ексклюзив
09:36 • 17802 перегляди
Автогаз в Україні дорожчає: яка причина та чого чекати водіям далі
Ексклюзив
21 жовтня, 18:45 • 54302 перегляди
Від 120 до майже 200 тисяч гривень: де і коли українці зможуть придбати iPhone Duo
Ексклюзив
21 жовтня, 16:45 • 58580 перегляди
ЄС планує витратити понад €200 млрд у 2027 році: куди підуть гроші та скільки передбачать для України21 жовтня, 13:45 • 65361 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Стів Віткофф
Петр Павел
Олег Синєгубов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Лондон
Каліфорнія
Південний міст (Київ)
Реклама
УНН Lite
Роберт Дауні-молодший отримав нову роботу "у стилі Тоні Старка"PhotoVideo09:20 • 10139 перегляди
Знаменита лондонська Оксфорд-стріт закривається для автомобілів07:02 • 26811 перегляди
Відома співачка Charli XCX раптово скасувала концерт через проблеми зі здоров'ям22 жовтня, 03:05 • 42755 перегляди
Том Круз отримає одну з найпрестижніших нагород Голлівуду за внесок у кінематограф22 жовтня, 02:06 • 39070 перегляди
Маск може збагатитися ще на 110 мільярдів доларів завдяки злиттю Tesla та SpaceX – Bloomberg22 жовтня, 01:06 • 38863 перегляди
Актуальне
Техніка
Шахед-136
Соціальна мережа
Фільм
Іскандер (ОТРК)

За кермо у 17 років - в Україні хочуть змінити правила отримання водійського посвідчення

Київ • УНН

 • 222 перегляди

Законопроєкт №16170 пропонує дозволити керування авто з 17 років у супроводі досвідченого водія. Також змінять вікові межі й строки дії прав.

За кермо у 17 років - в Україні хочуть змінити правила отримання водійського посвідчення

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №16170, який передбачає зміни до правил отримання водійських посвідчень, вікових обмежень і допуску до керування транспортом. Зокрема, документ пропонує дозволити керувати легковими автомобілями з 17 років у супроводі досвідченого водія, пише УНН.

Деталі

Законопроєкт передбачає, що отримати право керувати автомобілем категорії B можна буде з 17 років після медичного огляду, проходження підготовки та складання теоретичного й практичного іспитів.

До досягнення повноліття водій зможе керувати автомобілем лише в супроводі особи, яка відповідає встановленим вимогам.

Зокрема, супроводжувач повинен:

  • бути не молодшим за 24 роки;
    • мати посвідчення категорії B щонайменше п’ять років;
      • не бути позбавленим права керування протягом попередніх п’яти років;
        • не перебувати під впливом алкоголю, наркотичних чи психотропних речовин або препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.

          Після досягнення 18 років обов’язковий супровід припинятиметься автоматично, якщо право керування не зупинене й не припинене з інших підстав.

          Нові обмеження

          Документ також пропонує встановити такі мінімальні вікові межі для отримання права керування:

          • 16 років - категорії AM, A1 та B1;
            • 18 років - A2, B, BE, C1 та C1E;
              • 20 років - категорія A за наявності щонайменше дворічного досвіду керування транспортом категорії A2;
                • 21 рік - C, CE, D1, D1E та T;
                  • 24 роки - D та DE.

                    Право керувати транспортними засобами категорії A також пропонують надавати з 24 років без попереднього досвіду керування категорією A2.

                    Термін дії водійських прав може становити 5 або 15 років

                    За законопроєктом, строк дії посвідчень залежатиме від категорії транспортного засобу.

                    1.15 років - для категорій AM, A1, A2, A, B1, B та BE.

                    2. 5 років - для категорій C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE та T.

                    Поновлення права керування залежатиме від підтвердження фізичної та психічної придатності водія. Для водіїв вантажного й пасажирського транспорту медичний огляд пропонують зробити обов’язковим під час кожного поновлення посвідчення.

                    Дворічний випробувальний строк

                    Для водіїв, які вперше отримали право керування, пропонують запровадити дворічний випробувальний період.

                    У цей час діятиме нульовий допустимий рівень алкоголю в організмі з урахуванням максимально допустимої похибки спеціального технічного засобу.

                    За грубі або повторні порушення правил дорожнього руху можуть застосовувати додаткові заходи, зокрема коригувальне навчання та продовження випробувального строку.

                    Електронне посвідчення водія матиме таку ж юридичну силу, як і пластикове

                    Законопроєкт передбачає, що мобільне посвідчення водія матиме таку саму юридичну силу, як і фізичний документ. Водночас користуватися електронним посвідченням не зобов’язуватимуть.

                    Чинні водійські посвідчення пропонують залишити дійсними до завершення строку їхньої дії. Достроково обмінювати їх не доведеться.

                    Раніше відкриті категорії також збережуться.

                    Позбавлення водійських прав у країнах Євросоюзу діятиме і в Україні

                    Окремий блок змін стосується визнання рішень країн Євросоюзу про позбавлення права керування транспортом.

                    Механізм пропонують застосовувати до остаточних рішень щодо окремих серйозних порушень, зокрема:

                    • керування у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння;
                      • перевищення швидкості;
                        • порушень правил дорожнього руху, які спричинили смерть або тяжкі тілесні ушкодження.

                          Для виконання рішення в Україні водія мають ідентифікувати, а строк позбавлення права керування повинен відповідати встановленим у законопроєкті умовам. Передбачені також винятки, зокрема щодо окремих випадків перевищення швидкості менш ніж на 50 км/год.

                          Виконання таких рішень забезпечуватиме Міністерство внутрішніх справ України. Водночас відповідні правила міжнародного визнання та обміну інформацією мають запрацювати з дня вступу України до ЄС або з іншої дати, визначеної міжнародним договором.

                          Основні положення законопроєкту пропонують увести в дію через 12 місяців після опублікування ухваленого закону. За цей час Кабінет Міністрів має привести нормативні акти у відповідність до нових вимог і забезпечити готовність інформаційних систем.

                          Олександра Василенко

                          ПолітикаАвто
                          Закони
                          Дорожньо-транспортна пригода
                          Кабінет Міністрів України
                          Міністерство внутрішніх справ України
                          Верховна Рада України
                          Європейський Союз
                          Україна