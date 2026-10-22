За руль в 17 лет — в Украине хотят изменить правила получения водительского удостоверения

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №16170, предусматривающий изменения в правила получения водительских удостоверений, возрастные ограничения и допуск к управлению транспортом. В частности, документ предлагает разрешить управлять легковыми автомобилями с 17 лет в сопровождении опытного водителя, пишет УНН.

Детали

Законопроект предусматривает, что получить право управлять автомобилем категории B можно будет с 17 лет после медицинского осмотра, прохождения подготовки и сдачи теоретического и практического экзаменов.

До достижения совершеннолетия водитель сможет управлять автомобилем только в сопровождении лица, которое соответствует установленным требованиям.

В частности, сопровождающий должен:

быть не младше 24 лет;

иметь удостоверение категории B не менее пяти лет;

не быть лишённым права управления в течение предыдущих пяти лет;

не находиться под воздействием алкоголя, наркотических или психотропных веществ либо препаратов, снижающих внимание и скорость реакции.

После достижения 18 лет обязательное сопровождение будет прекращаться автоматически, если право управления не приостановлено и не прекращено по другим основаниям.

Новые ограничения

Документ также предлагает установить такие минимальные возрастные пределы для получения права управления:

16 лет - категории AM, A1 и B1;

18 лет - A2, B, BE, C1 и C1E;

20 лет - категория A при наличии не менее двухлетнего опыта управления транспортом категории A2;

21 год - C, CE, D1, D1E и T;

24 года - D и DE.

Право управлять транспортными средствами категории A также предлагают предоставлять с 24 лет без предварительного опыта управления категорией A2.

Срок действия водительских прав может составлять 5 или 15 лет

Согласно законопроекту, срок действия удостоверений будет зависеть от категории транспортного средства.

1.15 лет - для категорий AM, A1, A2, A, B1, B и BE.

2. 5 лет - для категорий C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE и T.

Продление права управления будет зависеть от подтверждения физической и психической пригодности водителя. Для водителей грузового и пассажирского транспорта медицинский осмотр предлагают сделать обязательным при каждом продлении удостоверения.

Двухлетний испытательный срок

Для водителей, которые впервые получили право управления, предлагают ввести двухлетний испытательный период.

В это время будет действовать нулевой допустимый уровень алкоголя в организме с учётом максимально допустимой погрешности специального технического средства.

За грубые или повторные нарушения правил дорожного движения могут применяться дополнительные меры, в частности корректирующее обучение и продление испытательного срока.

Электронное водительское удостоверение будет иметь такую же юридическую силу, как и пластиковое

Законопроект предусматривает, что мобильное водительское удостоверение будет иметь такую же юридическую силу, как и физический документ. При этом пользоваться электронным удостоверением не будут обязывать.

Действующие водительские удостоверения предлагают оставить действительными до окончания срока их действия. Досрочно обменивать их не придётся.

Ранее открытые категории также сохранятся.

Лишение водительских прав в странах Европейского союза будет действовать и в Украине

Отдельный блок изменений касается признания решений стран Европейского союза о лишении права управления транспортом.

Механизм предлагают применять к окончательным решениям по отдельным серьёзным нарушениям, в частности:

управлению в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

превышению скорости;

нарушениям правил дорожного движения, которые повлекли смерть или тяжкие телесные повреждения.

Для исполнения решения в Украине водителя должны идентифицировать, а срок лишения права управления должен соответствовать установленным в законопроекте условиям. Предусмотрены также исключения, в частности в отношении отдельных случаев превышения скорости менее чем на 50 км/ч.

Исполнение таких решений будет обеспечивать Министерство внутренних дел Украины. При этом соответствующие правила международного признания и обмена информацией должны заработать со дня вступления Украины в ЕС или с другой даты, определённой международным договором.

Основные положения законопроекта предлагают ввести в действие через 12 месяцев после опубликования принятого закона. За это время Кабинет министров должен привести нормативные акты в соответствие с новыми требованиями и обеспечить готовность информационных систем.