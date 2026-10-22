Роберт Дауні-молодший отримав нову роботу "у стилі Тоні Старка"

Актор Роберт Дауні-молодший роками грав технологічного мільярдера, який міг викликати цифрові дисплеї помахом руки. Тепер його нова посада трохи втілює в життя світ Тоні Старка. Про це УНН пише з посиланням на Mashable.

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Актор приєднався до Specs, підрозділу Snap, який займається окулярами доповненої реальності, як почесний директор по роботі з клієнтами. Оголошене 20 жовтня партнерство буде включати оригінальний контент, користувальницькі AR-додатки, співробітництво в галузі обладнання та заходи за його участю.

Дауні у своїй заявісказав, що окуляри втілюють обіцянку технології доповненої реальності, пов'язаної з "певним супергероєм-технооптимістом, якого я грав".

"Життя імітує мистецтво – імітує життя!" - додав він.

Згідно з пресрелізом, наданим Mashable, у межах співпраці буде досліджено, як доповнена реальність може використовуватися в індустрії розваг та освіти, а також у медицині, інженерії та виробництві.

Перший проєкт Дауні - це оригінальний контент-серіал, який дебютував під час першої гри Світової серії (перший матч фінальної серії ігор у Головній лізі бейсболу (MLB)), демонструючи окуляри в дії, "від роботи та розваг до гольфу та творчості". Серіал стартував 20 жовтня, а 30-секундний ролик був показаний під час гри "Knicks" проти "76ers". Більше епізодів планується випустити на сайті Specs або YouTube.

Дауні каже, що продукт швидко підкорив його.

"Спробуй – і повір. Протестувавши практично всі технології, що носилися на ринку за останні 20 років, і залишившись в основному не враженим, я був абсолютно переконаний у перевагах SPECS за 40 секунд", — сказав він у своїй заяві.

"Можливості застосування безмежні. Сім'ї можуть ділитися досвідом, замість схилятися над гаджетами, навички можна відточувати, а великий бізнес може оптимізувати розробку", — продовжив Дауні.

Актор, володар премії "Оскар", також офіційно підтвердив свою посаду в LinkedIn, оновивши свій профіль та опублікувавши повідомлення "День 1. Нова робота" разом із коротким відео, на якому він входить до штаб-квартири SPECS у Санта-Моніці у Каліфорнії.

Співзасновник та генеральний директор Snap Inc. Еван Шпігель привітав його в коментарях ("Радий співпраці"), а інші коментатори додали неминучі посилання на Marvel. "Будьте обережні, не працюйте з Обадією Стейном", - порадив один із них.

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