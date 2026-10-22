Роберт Дауни-младший получил новую работу "в стиле Тони Старка"

Актёр Роберт Дауни-младший годами играл технологического миллиардера, который мог вызывать цифровые дисплеи взмахом руки. Теперь его новая должность отчасти воплощает в жизнь мир Тони Старка. Об этом УНН пишет со ссылкой на Mashable.

Детали

Актёр присоединился к Specs, подразделению Snap, занимающемуся очками дополненной реальности, в качестве почётного директора по работе с клиентами. Объявленное 20 октября партнёрство будет включать оригинальный контент, пользовательские AR-приложения, сотрудничество в области оборудования и мероприятия с его участием.

Дауни в своём заявлении сказал, что очки воплощают обещание технологии дополненной реальности, связанной с "определённым супергероем-технооптимистом, которого я играл".

"Жизнь имитирует искусство — имитирует жизнь!" — добавил он.

Согласно пресс-релизу, предоставленному Mashable, в рамках сотрудничества будет исследовано, как дополненная реальность может использоваться в индустрии развлечений и образования, а также в медицине, инженерии и производстве.

Первый проект Дауни — это оригинальный контент-сериал, который дебютировал во время первой игры Мировой серии (первого матча финальной серии игр в Главной лиге бейсбола (MLB)), демонстрируя очки в действии — "от работы и развлечений до гольфа и творчества". Сериал стартовал 20 октября, а 30-секундный ролик был показан во время игры "Knicks" против "76ers". Больше эпизодов планируется выпустить на сайте Specs или YouTube.

Дауни говорит, что продукт быстро покорил его.

"Попробуй — и поверь. Протестировав практически все носимые технологии, представленные на рынке за последние 20 лет, и в основном оставшись не впечатлённым, я был абсолютно убеждён в преимуществах SPECS за 40 секунд", — сказал он в своём заявлении.

"Возможности применения безграничны. Семьи могут делиться впечатлениями, вместо того чтобы склоняться над гаджетами, навыки можно оттачивать, а крупный бизнес может оптимизировать разработку", — продолжил Дауни.

Актёр, обладатель премии "Оскар", также официально подтвердил свою должность в LinkedIn, обновив свой профиль и опубликовав сообщение "День 1. Новая работа" вместе с коротким видео, на котором он входит в штаб-квартиру SPECS в Санта-Монике, штат Калифорния.

Сооснователь и генеральный директор Snap Inc. Эван Шпигель поприветствовал его в комментариях ("Рад сотрудничеству"), а другие комментаторы добавили неизбежные ссылки на Marvel. "Будьте осторожны, не работайте с Обадией Стейном", — посоветовал один из них.

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