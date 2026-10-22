Україна, Британія та Латвія відстежуватимуть викрадене рф українське зерно

Україна, Латвія та Велика Британія запроваджуватимуть спільний механізм перевірки походження зерна, який допоможе виявляти сільськогосподарську продукцію, незаконно вивезену Росією з тимчасово окупованих українських територій. Для цього використовуватимуть ізотопний і хімічний аналіз. Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України, пише УНН.

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21 жовтня країни підписали тристоронній меморандум про взаєморозуміння щодо Схеми верифікації зерна (Grain Verification Scheme, GVS).

Документ передбачає спільну перевірку походження агропродукції та формування доказової бази щодо її можливого незаконного привласнення й вивезення з окупованих територій.

Зразки зерна досліджуватимуть за допомогою ізотопного та хімічного аналізу, після чого порівнюватимуть з еталонною базою даних продукції, географічне походження якої підтверджене.

Перевірки охоплюватимуть пшеницю, кукурудзу, ячмінь і насіння соняшнику. Отримані результати дозволять виявляти підозрілі партії та можуть використовуватися як докази незаконного вивезення української агропродукції.

"Схема верифікації зерна дозволить науково підтверджувати його походження та створить додаткові можливості для протидії незаконній торгівлі. Кожна спроба легалізувати викрадене українське зерно має отримувати належну реакцію", – наголосив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

Меморандум також передбачає доступ уповноважених органів трьох країн до системи GVS, обмін науковими даними та координацію роботи лабораторій.

Сторони визначать відповідальних представників, проводитимуть технічні консультації та узгоджуватимуть дії у разі виявлення партій агропродукції сумнівного походження.

Домовленість стала продовженням переговорів України та Латвії, які відбулися 25 вересня 2026 року в Ризі.

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