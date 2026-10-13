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Україна стане аграрною частиною ЄС на особливих умовах: у Брюсселі розповіли про майбутнє експорту зерна

Київ • УНН

 • 6552 перегляди

ЄС може обмежити доступ окремих українських агротоварів до свого ринку. Остаточні умови визначать під час переговорів про вступ.

Україна стане аграрною частиною ЄС на особливих умовах: у Брюсселі розповіли про майбутнє експорту зерна
Фото ілюстративне

Україна після вступу до Європейського Союзу стане частиною спільної аграрної політики ЄС, однак для її сільськогосподарського сектору можуть запровадити спеціальні умови. Про це заявила європейська комісарка з питань розширення Марта Кос під час спілкування з журналістами 13 жовтня у Люксембурзі, передає УНН із посиланням на Європейську комісію.

Зокрема, Брюссель пропонує зберегти орієнтацію українського експорту зернових на традиційні ринки Північної Африки, Близького Сходу та інших країн Азії, водночас обмеживши доступ окремих видів агропродукції до європейського ринку. 

Деталі

За словами Кос, інтеграція українського аграрного сектору до Європейського Союзу потребуватиме особливого підходу через масштаби виробництва сільськогосподарської продукції в Україні та її конкурентоспроможність. Єврокомісарка пояснила, що запропонований механізм має одночасно враховувати інтереси європейських фермерів та забезпечувати можливості для подальшого розвитку українського аграрного експорту.

Ми повинні захистити європейських фермерів. І друге: ми маємо допомогти українському сільському господарству розвиватися, щоб воно могло експортувати свою продукцію по всьому світу, особливо зернові та пшеницю. Звичайно, українські виробники також повинні бути готовими дотримуватися всіх європейських стандартів 

- наголосила Кос.

Вона зазначила, що Єврокомісія пропонує застосувати цільові спеціальні домовленості, які мають бути враховані під час підготовки майбутнього договору про вступ України до ЄС. Остаточні параметри такого механізму поки не визначили. Їх планують погоджувати в межах переговорів між Україною та Євросоюзом.

Кос також звернула увагу на необхідність захисту європейського фінансування, зокрема коштів, які спрямовуються на підтримку сільського господарства.

Чому ЄС пропонує особливі умови для України

Ще 6 жовтня Європейська комісія представила пакет пропозицій щодо підготовки Євросоюзу до майбутнього розширення. Окрему увагу в документі приділили українському аграрному сектору.

У Брюсселі вважають, що значні масштаби виробництва та висока продуктивність українського сільського господарства потребують спеціальних механізмів інтеграції. Зокрема, Єврокомісія запропонувала суттєво обмежити фінансову підтримку та доступ до європейського ринку для окремих чутливих категорій української аграрної продукції. 

Водночас ЄС має допомогти Україні відновити присутність на традиційних зовнішніх ринках. Йдеться насамперед про країни Північної Африки та Близького Сходу, які історично закуповували значні обсяги українського зерна.

Таким способом Брюссель прагне уникнути ситуації, коли після вступу України до ЄС великі обсяги української сільськогосподарської продукції переорієнтуються на внутрішній ринок об'єднання та посилять конкуренцію для місцевих виробників.

Якою буде позиція України

Українська сторона вже висловила застереження щодо можливого запровадження постійних обмежень для аграрного експорту після набуття членства в ЄС.

Міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький раніше заявив, що Київ готовий обговорювати перехідні періоди для адаптації аграрного сектору, проте не погоджується з безстроковим обмеженням доступу української продукції до європейського ринку. За його словами, тимчасові механізми можуть бути частиною переговорного процесу, однак постійні обмеження суперечили б принципу повноправного членства в Європейському Союзі.

Також українська сторона наголошує, що будь-які спеціальні умови для чутливих аграрних товарів, зокрема їх перелік, тривалість обмежень та можливі механізми підтримки виробників, мають визначатися виключно під час переговорів про вступ.

Коли можуть стати відомими остаточні умови

Питання інтеграції українського аграрного сектору розглядатимуть у межах переговорного кластера №5, який охоплює сільське господарство, ресурси та згуртованість. Єврокомісія планує врахувати особливості українського аграрного виробництва під час формування позиції ЄС щодо відкриття відповідного переговорного кластера.

При цьому Марта Кос раніше наголошувала, що спеціальні умови для сільського господарства не означають запровадження окремого або неповноцінного формату членства України в Європейському Союзі.

Нагадаємо 

Українські аграрні асоціації наполягають на 10-річному перехідному періоді після вступу України до ЄС, щоб адаптація до європейських директив не призвела до скорочення виробництва, мільярдних втрат і послаблення конкурентоспроможності галузі. 

Олександра Василенко

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