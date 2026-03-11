Євроінтеграція агросектору - в Україні заговорили про ризик втрат на мільярди

Українські аграрні асоціації наполягають на 10-річному перехідному періоді після вступу України до ЄС, щоб адаптація до європейських директив не призвела до скорочення виробництва, мільярдних втрат і послаблення конкурентоспроможності галузі. Про це заявив заступник голови Української аграрної ради Денис Марчук під час брифінгу 11 березня, передає УНН.

Деталі

За його словами, європейська інтеграція України безпосередньо торкнеться аграрного сектору, який залишається одним із ключових стовпів національної економіки. Саме тому питання адаптації українського агробізнесу до європейських правил уже зараз активно обговорюється між галузевими асоціаціями та урядом.

Марчук нагадав: розширення положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, погоджене восени 2025 року, передбачає низку зобов’язань для української сторони. Зокрема, йдеться про необхідність до 2028 року забезпечити дотримання європейських стандартів у сфері утримання та вирощування тварин.

Водночас аграрні асоціації наголошують, що адаптація до нових правил потребує чітко визначеного перехідного періоду.

Ми говоримо про те, що має бути 10 років з моменту вступу України до Європейського Союзу, де український аграрний бізнес зможе поступово адаптуватися до всіх вимог і директив - зазначив Марчук.

За його словами, така практика відповідає підходам, які раніше застосовувалися до інших країн, що приєдналися до ЄС.

Ризики для вітчизняного виробництва через нові європейські регуляції

Одна з найчутливіших сфер адаптації - вимоги Євросоюзу щодо використання засобів захисту рослин.

Як пояснює Марчук, відповідно до європейських норм українському агросектору доведеться відмовитися приблизно від 100 препаратів, які наразі використовують.

Фактично прибрати близько ста препаратів - це означає зменшити виробництво сільськогосподарської продукції. За нашими оцінками, прямі втрати для аграрного сектору можуть становити від 2,5 до 4 млрд євро - наголосив він.

На думку представників галузі, різке впровадження таких вимог без перехідного етапу може суттєво послабити конкурентні позиції українського агробізнесу.

Питання доступу до європейської підтримки

Ще один важливий аспект інтеграції - участь українських виробників у спільній аграрній політиці Європейського Союзу.

У межах цієї політики фермери в країнах ЄС отримують фінансову підтримку та субсидії, які компенсують витрати на виконання регуляторних вимог. Українські аграрії розраховують, що після вступу до Євросоюзу зможуть претендувати на аналогічні інструменти підтримки.

Якщо ми беремо на себе зобов’язання виконувати європейські директиви, то маємо отримувати ті ж механізми підтримки, які існують для фермерів у країнах ЄС - підкреслив заступник голови УАР.

Окремо аграрні асоціації наголошують на необхідності уникнути обмежень щодо площі земель, які можуть претендувати на субсидії. За словами Марчука, у разі встановлення жорстких лімітів близько 80% українських аграрних підприємств можуть опинитися поза системою підтримки.

Квоти на експорт до ЄС і їхній вплив на агробізнес в Україні

Паралельно аграрний сектор уже стикається з обмеженнями у торгівлі з Європейським Союзом.

За словами Дениса Марчука, у 2026 році низка товарів потрапила під квотування. Йдеться, зокрема, про цукор, м’ясо птиці, мед, крупи та пшеницю.

Такі обмеження вже відобразилися на фінансових результатах аграрного сектору.

Через квоти ми фактично втратили можливість реалізації частини продукції. Загальний оборот може зменшитися приблизно на 2 млрд - зазначив він.

Відкриття ринку як ключова умова інтеграції

У галузевих асоціаціях підкреслюють, що євроінтеграція повинна передбачати не лише виконання нових правил, а й повноцінний доступ української продукції до європейського ринку.

Як зазначає Марчук, аграрії очікують, що кінцевим результатом переговорів стане поступове відкриття ринку ЄС для українських виробників.

Ми хочемо бачити, що це не гра в одні ворота. Якщо ми інвестуємо в виконання директив і стандартів, ринок Європейського Союзу має бути відкритим для української продукції - наголосив він.

За оцінками аграрних асоціацій, саме баланс між адаптацією до правил ЄС та доступом до європейських ринків визначатиме ефективність інтеграції українського аграрного сектору у спільний економічний простір Євросоюзу.

Нагадаємо

На початку березня президент України Володимир Зеленський заявив про технічну готовність України до відкриття всіх кластерів вступу до ЄС.