Евроинтеграция агросектора - в Украине заговорили о риске потерь на миллиарды

Киев • УНН

 • 838 просмотра

Ассоциации аграриев просят время на адаптацию к нормам ЕС для избежания потерь до 4 млрд евро. Отказ от препаратов и квоты угрожают снижением производства.

Евроинтеграция агросектора - в Украине заговорили о риске потерь на миллиарды

Украинские аграрные ассоциации настаивают на 10-летнем переходном периоде после вступления Украины в ЕС, чтобы адаптация к европейским директивам не привела к сокращению производства, миллиардным потерям и ослаблению конкурентоспособности отрасли. Об этом заявил заместитель председателя Украинского аграрного совета Денис Марчук во время брифинга 11 марта, передает УНН.

Детали

По его словам, европейская интеграция Украины непосредственно коснется аграрного сектора, который остается одним из ключевых столпов национальной экономики. Именно поэтому вопрос адаптации украинского агробизнеса к европейским правилам уже сейчас активно обсуждается между отраслевыми ассоциациями и правительством.

Марчук напомнил: расширение положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, согласованное осенью 2025 года, предусматривает ряд обязательств для украинской стороны. В частности, речь идет о необходимости до 2028 года обеспечить соблюдение европейских стандартов в сфере содержания и выращивания животных.

В то же время аграрные ассоциации отмечают, что адаптация к новым правилам требует четко определенного переходного периода.

Мы говорим о том, что должно быть 10 лет с момента вступления Украины в Европейский Союз, где украинский аграрный бизнес сможет постепенно адаптироваться ко всем требованиям и директивам

- отметил Марчук.

По его словам, такая практика соответствует подходам, которые ранее применялись к другим странам, присоединившимся к ЕС.

Риски для отечественного производства из-за новых европейских регуляций

Одна из самых чувствительных сфер адаптации - требования Евросоюза по использованию средств защиты растений.

Как объясняет Марчук, согласно европейским нормам украинскому агросектору придется отказаться примерно от 100 препаратов, которые сейчас используются.

Фактически убрать около ста препаратов - это значит уменьшить производство сельскохозяйственной продукции. По нашим оценкам, прямые потери для аграрного сектора могут составлять от 2,5 до 4 млрд евро

- подчеркнул он.

По мнению представителей отрасли, резкое внедрение таких требований без переходного этапа может существенно ослабить конкурентные позиции украинского агробизнеса.

Вопрос доступа к европейской поддержке

Еще один важный аспект интеграции - участие украинских производителей в общей аграрной политике Европейского Союза.

В рамках этой политики фермеры в странах ЕС получают финансовую поддержку и субсидии, которые компенсируют затраты на выполнение регуляторных требований. Украинские аграрии рассчитывают, что после вступления в Евросоюз смогут претендовать на аналогичные инструменты поддержки.

Если мы берем на себя обязательства выполнять европейские директивы, то должны получать те же механизмы поддержки, которые существуют для фермеров в странах ЕС

- подчеркнул заместитель председателя УАС.

Отдельно аграрные ассоциации подчеркивают необходимость избежать ограничений по площади земель, которые могут претендовать на субсидии. По словам Марчука, в случае установления жестких лимитов около 80% украинских аграрных предприятий могут оказаться вне системы поддержки.

Квоты на экспорт в ЕС и их влияние на агробизнес в Украине

Параллельно аграрный сектор уже сталкивается с ограничениями в торговле с Европейским Союзом.

По словам Дениса Марчука, в 2026 году ряд товаров попал под квотирование. Речь идет, в частности, о сахаре, мясе птицы, меде, крупах и пшенице.

Такие ограничения уже отразились на финансовых результатах аграрного сектора.

Из-за квот мы фактически потеряли возможность реализации части продукции. Общий оборот может уменьшиться примерно на 2 млрд

- отметил он.

Открытие рынка как ключевое условие интеграции

В отраслевых ассоциациях подчеркивают, что евроинтеграция должна предусматривать не только выполнение новых правил, но и полноценный доступ украинской продукции к европейскому рынку.

Как отмечает Марчук, аграрии ожидают, что конечным результатом переговоров станет постепенное открытие рынка ЕС для украинских производителей.

Мы хотим видеть, что это не игра в одни ворота. Если мы инвестируем в выполнение директив и стандартов, рынок Европейского Союза должен быть открытым для украинской продукции

- подчеркнул он.

По оценкам аграрных ассоциаций, именно баланс между адаптацией к правилам ЕС и доступом к европейским рынкам будет определять эффективность интеграции украинского аграрного сектора в общее экономическое пространство Евросоюза.

Напомним

В начале марта президент Украины Владимир Зеленский заявил о технической готовности Украины к открытию всех кластеров вступления в ЕС.

Александра Василенко

ЭкономикаАгроновости