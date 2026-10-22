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Зірка бондіани Джуді Денч поділилася, що більше не може грати - у чому причина

Київ • УНН

 • 3554 перегляди

У Джуді Денч діагностували вікову макулярну дегенерацію. Через погіршення зору 91-річна акторка не може виступати, зніматися й читати.

Зірка бондіани Джуді Денч поділилася, що більше не може грати - у чому причина

Акторка, володарка премії "Оскар", легендарна виконавиця ролі "М" у фільмах про Джеймса Бонда, Джуді Денч заявила, що через стан очей вона не може виступати на сцені чи читати, навіть через десять років після встановлення діагнозу. Про це УНН пише з посиланням на BBC.

Деталі

У 2012 році Денч діагностували вікову макулярну дегенерацію (ВМД), стан, який впливає на її зір і через який неймовірно важко навіть розпізнавати обличчя.

Я не можу бути на сцені. Я більше не можу грати у виставах. Я більше не можу зніматися у фільмах. Я більше не можу читати

- сказала Денч в інтерв'ю на BBC Radio 4.

Вона також розповіла, як її стан може призвести до незручних зустрічей, сказавши, що іноді підходить не до тих людей "і майже обіймає їх", перш ніж усвідомлює свою помилку.

Коли Денч, якій 91 рік, запитали про старіння, вона відповіла: "Зовсім нічого сказати. [Я] не надто багато про це думаю".

Денч насолоджується кар'єрою, що триває понад сім десятиліть, і є однією з найвідоміших британських акторок, чий доробок охоплює театр, телебачення та кіно.

Вона отримала премію "Оскар" за найкращу жіночу роль другого плану за роль королеви Єлизавети I у фільмі "Закоханий Шекспір" (Shakespeare in Love) у 1999 році та здобула міжнародне визнання за роль "М", боса Джеймса Бонда. Вона дебютувала в цій ролі у фільмі "Золоте око" (GoldenEye) у 1995 році, ставши першою жінкою, яка зіграла цю роль.

Але втрата зору дедалі більше впливає на її працездатність, акторка раніше говорила про труднощі з баченням на знімальних майданчиках та вивченням сценаріїв.

"Хтось завжди повинен бути зі мною": легендарна актриса Джуді Денч у 90 років практично осліпла23.01.25, 13:19 • 114588 переглядiв

Юлія Шрамко

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