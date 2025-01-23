"Хтось завжди повинен бути зі мною": легендарна актриса Джуді Денч у 90 років практично осліпла

Актриса Джуді Денч розповіла в подкасті про прогресуючу втрату зору та зазначила, що потребує постійної сторонньої допомоги.

Передає УНН із посиланням на Algemeen Dagblad.

Деталі

90-річна Джуді Денч повідомила своїм шанувальникам про стан свого здоров'я, розповівши в подкасті Трінні Вудалл "Fearless" про те, що страждає на прогресуючу втрату зору.

Зі мною завжди хтось повинен бути. Іншого шляху просто немає. Я більше нічого не бачу, інакше я можу наштовхнутися на щось або впасти - сказала актриса.

Під час заходу 2021 року в Лондоні Джуді розповіла про те, що їй важко читати сценарії через швидке погіршення зору.

Ти знаходиш спосіб рухатися вперед і подолати те, що тобі дуже важко", пояснила вона.

Мені довелося знайти інший спосіб вивчити репліки, а саме, щоб мої близькі друзі повторювали їх знову і знову. Тож мені доведеться вчитися, повторюючи, і я просто сподіваюся, що люди не помітять занадто багато, якщо всі жарти будуть абсолютно катастрофічними!

У 2012 році вона оприлюднила інформацію про те, що страждає на дегенерацію жовтої плями(AMD, або ВМД) - захворювання сітківки ока, яке часто спричинене старінням. У наступні роки Денч розповідала, як вона намагалася продовжувати грати в театрі та знімати фільми. Вона також розповіла про дивні випадковості, які можуть трапитися, коли ти майже нічого не бачиш.

Нагадаємо

Легендарний музикант Елтон Джон повідомив про втрату зору на праве око через інфекцію, отриману на півдні Франції. Співак проходить тривале лікування та відновлення, що заважає його творчій діяльності.

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