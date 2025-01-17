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У віці 95 років померла зірка британського театру і кіно Джоан Плаурайт

Київ • УНН

 • 35408 перегляди

Зірка театру і кіно, дружина Лоуренса Олів'є померла у віці 95 років у своєму будинку в Сассексі. Володарка двох "Золотих глобусів" та номінантка на "Оскар" мала 70-річну кар'єру в мистецтві.

Зірка фільму "Чаклунський квітень" та дворазова лауреатка премії "Золотий глобус" Джоан Плаурайт була третьою й останньою дружиною одного з найвідоміших британських акторів XX століття Лоуренса Олів'є. 

Передає УНН із посиланням на Еuronews.

Деталі

Джоан Плаурайт, одна з найвідоміших зірок сцени та кіно Великої Британії та вдова сера Лоуренса Олів’є померла у віці 95 років, у своєму будинку в Сассексі, оточена рідними і друзями.

Джоан Плаурайт виступала на сцені протягом десятиліть і була номінована на "Оскар" за роль у фільмі "Зачарований квітень".

Також Плаурайт отримала дві премії "Золотий глобус" у 1993 році.

У 1978 році вона також претендувала на премію БАФТА за роль у фільмі "Equus" (режисер Сідні Люмет).

Довідка

Джоан Плаурайт народилася 28 жовтня 1929 року на півночі Англії. Після закінчення театральної школи Плоурайт зробив собі ім'я в Королівському театрі в Лондоні.  

З 1950-х до 1980-х років Плаурайт зіграла десятки сценічних ролей у багатьох п'єсах: від чеховської "Чайки" до шекспірівського "Венеціанського купця".

Акторка також відома ролями у фільмах "101 далматинець" та "Чай з Муссоліні" та іншими художніми картинами.

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Зустріч з Лоуренсом Олів’є

У п'єсі Осборна "Комедіант" вона зіграла молоду вчительку Джин Райс, яка відвідує свого батька, естрадного артиста Арчі Райса, в оригінальній лондонській постановці. Цю роль зіграв, ще тоді одружений, зірка сцени Лоуренс Олів'є, який закохався в Плаурайт.

Їхні стосунки супроводжувала бульварна преса. Пара одружилася в 1961 році і переїхала до Нью-Йорка. Вони були разом до смерті Олів'є у 1989 році, а їхні троє дітей стали акторами.

У п'ятничній заяві її сім'я повідомила, що Плаурайт померла напередодні в Денвілл-Холі, будинку для акторів на півдні Англії, в оточенні своїх близьких.

У неї була довга і блискуча кар'єра в театрі, кіно і на телебаченні протягом семи десятиліть, поки сліпота не змусила її піти на пенсію. Ми дуже пишаємося всім, що зробила Джоан, і тим, ким вона була - люблячою і глибоко інклюзивною людиною

- повідомила сім'я. 

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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