У віці 95 років померла зірка британського театру і кіно Джоан Плаурайт
Київ • УНН
Зірка театру і кіно, дружина Лоуренса Олів'є померла у віці 95 років у своєму будинку в Сассексі. Володарка двох "Золотих глобусів" та номінантка на "Оскар" мала 70-річну кар'єру в мистецтві.
Зірка фільму "Чаклунський квітень" та дворазова лауреатка премії "Золотий глобус" Джоан Плаурайт була третьою й останньою дружиною одного з найвідоміших британських акторів XX століття Лоуренса Олів'є.
Передає УНН із посиланням на Еuronews.
Деталі
Джоан Плаурайт, одна з найвідоміших зірок сцени та кіно Великої Британії та вдова сера Лоуренса Олів’є померла у віці 95 років, у своєму будинку в Сассексі, оточена рідними і друзями.
Джоан Плаурайт виступала на сцені протягом десятиліть і була номінована на "Оскар" за роль у фільмі "Зачарований квітень".
Також Плаурайт отримала дві премії "Золотий глобус" у 1993 році.
У 1978 році вона також претендувала на премію БАФТА за роль у фільмі "Equus" (режисер Сідні Люмет).
Довідка
Джоан Плаурайт народилася 28 жовтня 1929 року на півночі Англії. Після закінчення театральної школи Плоурайт зробив собі ім'я в Королівському театрі в Лондоні.
З 1950-х до 1980-х років Плаурайт зіграла десятки сценічних ролей у багатьох п'єсах: від чеховської "Чайки" до шекспірівського "Венеціанського купця".
Акторка також відома ролями у фільмах "101 далматинець" та "Чай з Муссоліні" та іншими художніми картинами.
Зустріч з Лоуренсом Олів’є
У п'єсі Осборна "Комедіант" вона зіграла молоду вчительку Джин Райс, яка відвідує свого батька, естрадного артиста Арчі Райса, в оригінальній лондонській постановці. Цю роль зіграв, ще тоді одружений, зірка сцени Лоуренс Олів'є, який закохався в Плаурайт.
Їхні стосунки супроводжувала бульварна преса. Пара одружилася в 1961 році і переїхала до Нью-Йорка. Вони були разом до смерті Олів'є у 1989 році, а їхні троє дітей стали акторами.
У п'ятничній заяві її сім'я повідомила, що Плаурайт померла напередодні в Денвілл-Холі, будинку для акторів на півдні Англії, в оточенні своїх близьких.
У неї була довга і блискуча кар'єра в театрі, кіно і на телебаченні протягом семи десятиліть, поки сліпота не змусила її піти на пенсію. Ми дуже пишаємося всім, що зробила Джоан, і тим, ким вона була - люблячою і глибоко інклюзивною людиною
Нагадаємо
Помер режисер і сценарист Девід Лінч, йому було 78 років.
Померла акторка Меггі Сміт, відома за фільмами про Гаррі Поттера27.09.24, 16:28 • 13944 перегляди