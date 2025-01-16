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Культовий режисер "Твін Пікс" Девід Лінч помер у віці 78 років

Культовий режисер "Твін Пікс" Девід Лінч помер у віці 78 років

Київ • УНН

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Творець "Твін Пікс" і "Малхолланд Драйв" Девід Лінч помер у 78 років після боротьби з емфіземою. Режисер залишив багату спадщину сюрреалістичних фільмів і телешоу.

Помер режисер і сценарист Девід Лінч, йому було 78 років, передає УНН із посиланням на Variety.

Деталі

У 2024 році Лінч повідомив, що у нього діагностували емфізему і, найімовірніше, він більше не зможе виходити з дому, щоб знімати. Його сім'я оголосила про його смерть у повідомленні на Facebook, написавши: "Тепер, коли його більше немає з нами, у світі утворилася велика діра. Але, як він сказав би: "Дивись на бублик, а не на дірку".

Netflix розкрив ТОП-9 найпопулярніших серіалів серед українців16.01.2025, 20:13 • 174376 переглядiв

Його телешоу "Твін Пікс" і такі фільми, як "Синій оксамит", "Шосе в нікуди" і "Малхолланд Драйв", поєднували в собі елементи жахів, фільмів-нуар, детективів і класичного європейського сюрреалізму. Лінч плів історії, що мало чим відрізнялися від історій його іспанського попередника Луїса Бунюеля, які розвивалися з власною непроникною логікою.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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