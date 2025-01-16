Культовий режисер "Твін Пікс" Девід Лінч помер у віці 78 років

Помер режисер і сценарист Девід Лінч, йому було 78 років, передає УНН із посиланням на Variety.

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У 2024 році Лінч повідомив, що у нього діагностували емфізему і, найімовірніше, він більше не зможе виходити з дому, щоб знімати. Його сім'я оголосила про його смерть у повідомленні на Facebook, написавши: "Тепер, коли його більше немає з нами, у світі утворилася велика діра. Але, як він сказав би: "Дивись на бублик, а не на дірку".

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Його телешоу "Твін Пікс" і такі фільми, як "Синій оксамит", "Шосе в нікуди" і "Малхолланд Драйв", поєднували в собі елементи жахів, фільмів-нуар, детективів і класичного європейського сюрреалізму. Лінч плів історії, що мало чим відрізнялися від історій його іспанського попередника Луїса Бунюеля, які розвивалися з власною непроникною логікою.