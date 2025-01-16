Культовый режиссер "Твин Пикс" Дэвид Линч скончался в возрасте 78 лет
Киев • УНН
Создатель "Твин Пикс" и "Малхолланд Драйв" Дэвид Линч умер в 78 лет после борьбы с эмфиземой. Режиссер оставил богатое наследие сюрреалистических фильмов и телешоу.
Умер режиссер и сценарист Дэвид Линч, ему было 78 лет, передает УНН со ссылкой на Variety.
Детали
В 2024 году Линч сообщил, что у него диагностировали эмфизему и, скорее всего, он больше не сможет выходить из дома, чтобы снимать. Его семья объявила о его смерти в сообщении на Facebook, написав: "Теперь, когда его больше нет с нами, в мире образовалась большая дыра. Но, как он сказал бы: "Смотри на бублик, а не на дырку".
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Его телешоу "Твин Пикс" и такие фильмы, как "Синий бархат", "Шоссе в никуда" и "Малхолланд Драйв", сочетали в себе элементы ужасов, фильмов-нуар, детективов и классического европейского сюрреализма. Линч плел истории, мало чем отличающиеся от историй его испанского предшественника Луиса Бунюэля, которые развивались с собственной непроницаемой логикой.