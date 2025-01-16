Netflix раскрыл ТОП-9 самых популярных сериалов среди украинцев

В ТОП-9 самых популярных сериалов на Netflix среди украинских зрителей сейчас, вошли, в частности "Игра в кальмара" и "Скучаю по тебе", передает УНН.

Netflix опубликовал, какие среди украинцев сейчас самые популярные на стриминговой платформе:

1. "Игра в кальмара"

Через три года после победы в Squid Game Игрок 456 отказался от поездки в штаты и вернулся с новой мыслью. Ги Хун снова погружается в таинственную игру на выживание, начиная еще одну игру на жизнь или смерть с новыми участниками, которые собираются, чтобы выиграть приз в 45,6 миллиарда вон.

2. "Скучаю по тебе"

Когда детектив Кэт Донован находит в приложении для знакомств бывшего жениха, который исчез много лет назад, она узнает, что некоторые секреты лучше не распутывать.

3. "Первобытная Америка"

Мать с сыном, которые убегают от прошлого, находят новую семью, пока путешествуют по свободным, но суровым и жестоким землям американского Запада.

4. "Ла-Пальма"

Норвежская семья, отдыхающая в Ла-Пальме, сталкивается с катастрофой, когда молодая исследовательница обнаруживает признаки неизбежного извержения вулкана.

5. "Черные голуби"

Шпионка, которая изображает из себя жену политика, узнает об убийстве своего любовника и обращается за помощью в поисках правды и мести к старому другу-убийце.

6. "Собачий холм"

Успешный и известный писатель, преследуемый травмой и загадочным шантажистом, возвращается в родной город, чтобы разобраться с незавершенными делами прошлого.

7. "В тени"

Жизнь молодой матери переворачивается вверх дном, ведь ей приходится под прикрытием спасаться от бухарестской банды, которая виновна в смерти ее жениха.

8. "Безумие"

Медиаэксперт наталкивается на тело в лесу Поконо, после чего его обвиняют в убийстве печально известного белого шовиниста.

9. "Прекрасная пара"

Амелия собирается выйти замуж за мужчину из одной из самых богатых семей в Нантакете, но потрясающая смерть срывает свадьбу. Теперь каждый под подозрением.

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