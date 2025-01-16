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Netflix розкрив ТОП-9 найпопулярніших серіалів серед українців

Netflix розкрив ТОП-9 найпопулярніших серіалів серед українців

Київ • УНН

 • 174374 перегляди

Netflix оприлюднив рейтинг найпопулярніших серіалів серед українських глядачів. Лідерами списку стали "Гра в кальмара" та "Сумую за тобою".

У ТОП-9 найпопулярніших серіалів на Netflix серед українських глядачів наразі, увійшли, зокрема "Гра в кальмара" та "Сумую за тобою", передає УНН.

Netflix опублікував, які серед українців наразі найпопулярніші на стримінговій платформі:

1. "Гра в кальмара"

Через три роки після перемоги в Squid Game Гравець 456 відмовився від поїздки до штатів і повернувся з новою думкою. Гі Хун знову занурюється в таємничу гру на виживання, починаючи ще одну гру на життя чи смерть із новими учасниками, які збираються, щоб виграти приз у 45,6 мільярда вон.

2. "Сумую за тобою"

Коли детективка Кет Донован знаходить у додатку для знайомств колишнього нареченого, який зник багато років тому, вона дізнається, що деякі секрети краще не розплутувати.

3. "Первісна Америка"

Мати із сином, які тікають від минулого, знаходять нову сім’ю, поки подорожують вільними, але суворими й жорстокими землями американського Заходу.

4. "Ла-Пальма"

Норвезька родина, яка відпочиває в Ла-Пальмі, стикається з катастрофою, коли молода дослідниця виявляє ознаки неминучого виверження вулкана.

5. "Чорні голуби"

Шпигунка, яка вдає із себе дружину політика, дізнається про вбивство свого коханця й звертається по допомогу в пошуках правди й помсти до старого друга-вбивці.

6. "Собачий пагорб"

Успішний і відомий письменник, переслідуваний травмою та загадковим шантажистом, повертається до рідного міста, щоб розібратися з незавершеними справами минулого.

7. "У тіні"

Життя молодої матері перевертається догори дриґом, адже їй доводиться під прикриттям рятуватися від бухарестської банди, яка винна в смерті її нареченого.

8. "Безумство"

Медіаексперт натрапляє на тіло в лісі Поконо, після чого його звинувачують у вбивстві сумнозвісного білого шовініста.

9. "Чудова пара"

Амелія збирається вийти заміж за чоловіка з однієї з найбагатших родин у Нантакеті, але приголомшлива смерть зриває весілля. Тепер кожен під підозрою.

 персонажем

Netflix показав тизер 3-го сезону "Гри в кальмара" з новим моторошним персонажем02.01.25, 15:25 • 107082 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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