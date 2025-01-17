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В возрасте 95 лет умерла звезда британского театра и кино Джоан Плаурайт

В возрасте 95 лет умерла звезда британского театра и кино Джоан Плаурайт

Киев  •  УНН

 • 9359 просмотра

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Звезда театра и кино, жена Лоуренса Оливье умерла в возрасте 95 лет в своем доме в Сассексе. Обладательница двух «Золотых глобусов» и номинантка на «Оскар» имела 70-летнюю карьеру в искусстве.

Звезда фильма "Колдовской апрель" и двукратная лауреатка премии "Золотой глобус" Джоан Плаурайт была третьей и последней женой одного из самых известных британских актеров XX века Лоуренса Оливье. 

Передает УНН со ссылкой на Еuronews.

Детали

Джоан Плаурайт, одна из самых известных звезд сцены и кино Великобритании и вдова сэра Лоуренса Оливье умерла в возрасте 95 лет, в своем доме в Сассексе, окруженная родными и друзьями.

Джоан Плаурайт выступала на сцене в течение десятилетий и была номинирована на "Оскар" за роль в фильме "Зачарованный апрель".

Также Плаурайт получила две премии "Золотой глобус" в 1993 году.

В 1978 году она также претендовала на премию БАФТА за роль в фильме "Equus" (режиссер Сидни Люмет).

Справка

Джоан Плаурайт родилась 28 октября 1929 года на севере Англии. После окончания театральной школы Плоурайт сделал себе имя в Королевском театре в Лондоне.  

С 1950-х по 1980-е годы Плаурайт сыграла десятки сценических ролей во многих пьесах: от чеховской "Чайки" до шекспировского "Венецианского купца".

Актриса также известна ролями в фильмах "101 далматинец" и "Чай с Муссолини" и другими художественными картинами.

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Встреча с Лоуренсом Оливье

В пьесе Осборна "Комедиант" она сыграла молодую учительницу Джин Райс, которая навещает своего отца, эстрадного артиста Арчи Райса, в оригинальной лондонской постановке. Эту роль сыграл, еще тогда женатый, звезда сцены Лоуренс Оливье, который влюбился в Плаурайт.

Их отношения сопровождала бульварная пресса. Пара поженилась в 1961 году и переехала в Нью-Йорк. Они были вместе до смерти Оливье в 1989 году, а их трое детей стали актерами.

В пятничном заявлении ее семья сообщила, что Плаурайт умерла накануне в Денвилл-Холле, доме для актеров на юге Англии, в окружении своих близких.

У нее была долгая и блестящая карьера в театре, кино и на телевидении в течение семи десятилетий, пока слепота не заставила ее уйти на пенсию. Мы очень гордимся всем, что сделала Джоан, и тем, кем она была - любящим и глубоко инклюзивным человеком

- сообщила семья. 

Напомним,

Умер режиссер и сценарист Дэвид Линч, ему было 78 лет. 

Умерла актриса Мэгги Смит, известная по фильмам о Гарри Поттере27.09.24, 16:28 • 13525 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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