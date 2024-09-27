Умерла актриса Мэгги Смит, известная по фильмам о Гарри Поттере

Актриса Мэгги Смит, известная по фильмам о Гарри Поттере и "Аббатство Даунтон", умерла в возрасте 89 лет, сообщила ее семья, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

В заявлении ее сыновей Тоби Стивенса и Криса Ларкина говорится: "С прискорбием мы должны объявить о смерти дамы Мэгги Смит".

"Она мирно умерла в больнице рано утром в пятницу, 27 сентября. Будучи очень закрытым человеком, она была с друзьями и семьей в самом конце. У нее остались двое сыновей и пятеро любящих внуков, которые опустошены потерей своей необыкновенной матери и бабушки", - говорится в заявлении.

В заявлении выражается благодарность персоналу больницы Челси и Вестминстера "за их заботу и безграничную доброту в ее последние дни".

"Мы благодарим вас за все ваши добрые сообщения и поддержку и просим вас уважать нашу частную жизнь в это время", - сказано в заявлении.

Справочно

Дама Маргарет Натали Смит - ведущая английская актриса театра и кино послевоенного времени. Двукратная обладательница премии "Оскар". Семикратный лауреат премии BAFTA: в номинации "Лучшая актриса" 4 раза, в номинации "Лучшая роль второго плана" - одна, специальные награды - две. Обладательница четырех наград премии "Эмми".

Любимицей младшего поколения Мэгги Смит стала благодаря роли Минервы Макгонегел в серии фильмов о Гарри Поттере. Она снялась во всех частях фэнтезийной саги.