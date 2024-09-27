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Померла акторка Меггі Сміт, відома за фільмами про Гаррі Поттера

Померла акторка Меггі Сміт, відома за фільмами про Гаррі Поттера

Київ • УНН

 • 13950 перегляди

Дворазова володарка "Оскара" Меггі Сміт померла у віці 89 років. Акторка мирно пішла з життя в лікарні, залишивши двох синів і п'ятьох онуків.

Акторка Меггі Сміт, відома за фільмами про Гаррі Поттера і "Аббатство Даунтон", померла у віці 89 років, повідомила її родина, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

У заяві її синів Тобі Стівенса та Кріса Ларкіна говориться: "З великим сумом ми маємо оголосити про смерть дами Меггі Сміт".

"Вона мирно померла в лікарні рано-вранці в п'ятницю, 27 вересня. Будучи дуже закритою людиною, вона була з друзями та сім'єю наприкінці. У неї залишилися двоє синів і п'ятеро люблячих онуків, які спустошені втратою своєї незвичайної матері та бабусі", - ідеться у заяві.

У заяві висловлюється подяка персоналу лікарні Челсі та Вестмінстера "за їхню турботу та безмежну доброту в її останні дні".

"Ми дякуємо вам за всі ваші добрі повідомлення та підтримку і просимо вас поважати наше приватне життя у цей час", - сказано у заяві.

Довідково

Дама Марґарет Наталі Сміт - провідна англійська акторка театру та кіно повоєнного часу. Дворазова володарка премії "Оскар". Семиразова лавреатка премії BAFTA: в номінації "Найкраща акторка" 4 рази, в номінації "Краща роль другого плану" - одна, спеціальні нагороди - дві. Власниця чотирьох нагород премії "Еммі". 

Улюбленицею молодшого покоління Меґґі Сміт стала завдяки ролі Мінерви Макґонеґел у серії фільмів про Гаррі Поттера. Вона знялась в усіх частинах фентезійної саги.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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