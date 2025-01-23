"Кто-то всегда должен быть со мной": легендарная актриса Джуди Денч в 90 лет практически ослепла

ukenru
НБУ повысил учетную ставку до 14,5%: с какой целью
12:05 • 23984 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 14,5%: с какой целью

Эксклюзив
Гендерный разрыв в оплате труда: почему он существует и как его преодолеть
09:43 • 76199 просмотра

Гендерный разрыв в оплате труда: почему он существует и как его преодолеть

Эксклюзив
Оперативное обновление медицинской документации позволит информировать пациента о появлении новых международных рекомендаций - ОО "Афина. Женщины против рака"
09:28 • 84432 просмотра

Оперативное обновление медицинской документации позволит информировать пациента о появлении новых международных рекомендаций - ОО "Афина. Женщины против рака"

Зеленский: США должны быть частью украинских миротворческих сил
23 января, 06:26 • 109934 просмотра

Зеленский: США должны быть частью украинских миротворческих сил

Эксклюзив
Экс-чиновник МОУ Лиев считает безосновательным его арест и опроверг утверждение прокурора о возможных рисках (Видео)
22 января, 19:02 • 122361 просмотра

Экс-чиновник МОУ Лиев считает безосновательным его арест и опроверг утверждение прокурора о возможных рисках (Видео)

Трамп пригрозил россии новыми санкциями, если она не прекратит войну в Украине
22 января, 16:47 • 125235 просмотра

Трамп пригрозил россии новыми санкциями, если она не прекратит войну в Украине

Эксклюзив
Эксперт раскритиковал АРМА за обновление дизайна реестра арестованных активов, вместо его наполнения
22 января, 14:12 • 125237 просмотра

Эксперт раскритиковал АРМА за обновление дизайна реестра арестованных активов, вместо его наполнения

Эксклюзив
Гетманцев решил лишить украинцев доступных зарубежных покупок: что об этом думают украинцы
22 января, 11:37 • 122951 просмотра

Гетманцев решил лишить украинцев доступных зарубежных покупок: что об этом думают украинцы

Эксклюзив
Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика
22 января, 11:07 • 159538 просмотра

Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика

Эксклюзив
Минздрав должен пересмотреть руководства и протоколы лечения вместе со специалистами - Дмитриева
22 января, 09:59 • 112297 просмотра

Минздрав должен пересмотреть руководства и протоколы лечения вместе со специалистами - Дмитриева

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
россия может напасть на страны НАТО в ближайшие пять лет - Писториус

россия может напасть на страны НАТО в ближайшие пять лет - Писториус

23 января, 03:04 • 115296 просмотра
рф атаковала баллистикой Запорожье: среди пострадавших двухмесячный ребенок

рф атаковала баллистикой Запорожье: среди пострадавших двухмесячный ребенок

23 января, 03:30 • 86615 просмотра
Один человек погиб в результате ракетного обстрела рф по Запорожью

Один человек погиб в результате ракетного обстрела рф по Запорожью

23 января, 04:49 • 72814 просмотра
Генштаб: более половины боев на фронте - на Покровском направлении

Генштаб: более половины боев на фронте - на Покровском направлении

23 января, 06:31 • 60785 просмотра
Ди Каприо и Скорсезе планируют объединиться для экранизации "Дьявола в Белом городе"

Ди Каприо и Скорсезе планируют объединиться для экранизации "Дьявола в Белом городе"

08:12 • 106094 просмотра
публикации
Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика

Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика
Эксклюзив

22 января, 11:07 • 159538 просмотра
Производители, дистрибьюторы или аптеки: кто формирует цены на лекарства в Украине?

Производители, дистрибьюторы или аптеки: кто формирует цены на лекарства в Украине?

22 января, 08:30 • 159043 просмотра
Почему Трамп идет против ВОЗ и ставит под угрозу НАТО? Мнения экспертов

Почему Трамп идет против ВОЗ и ставит под угрозу НАТО? Мнения экспертов
Эксклюзив

22 января, 07:26 • 162181 просмотра
Украинские пациенты заложники системы: почему Минздрав должен обновить медицинские протоколы уже сейчас

Украинские пациенты заложники системы: почему Минздрав должен обновить медицинские протоколы уже сейчас

21 января, 15:39 • 170903 просмотра
"Битва за престиж": где смотреть матч 7-го тура Лиги Европы "Динамо" - "Галатасарай", фаворит букмекеров, последние приготовления

"Битва за престиж": где смотреть матч 7-го тура Лиги Европы "Динамо" - "Галатасарай", фаворит букмекеров, последние приготовления

21 января, 12:22 • 187342 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Celebrity Cruises строит первый в мире круизный лайнер на метаноле

Celebrity Cruises строит первый в мире круизный лайнер на метаноле

12:50 • 964 просмотра
"Кто-то всегда должен быть со мной": легендарная актриса Джуди Денч в 90 лет практически ослепла

"Кто-то всегда должен быть со мной": легендарная актриса Джуди Денч в 90 лет практически ослепла

11:19 • 35466 просмотра
Ди Каприо и Скорсезе планируют объединиться для экранизации "Дьявола в Белом городе"

Ди Каприо и Скорсезе планируют объединиться для экранизации "Дьявола в Белом городе"

08:12 • 106094 просмотра
Хейли Бибер опровергла слухи о разводе с мужем после "отписки" в Instagram

Хейли Бибер опровергла слухи о разводе с мужем после "отписки" в Instagram

22 января, 16:22 • 110148 просмотра
Принц Гарри получит компенсацию от The Sun за незаконную слежку

Принц Гарри получит компенсацию от The Sun за незаконную слежку

22 января, 15:23 • 110436 просмотра
Актуальное
"Кто-то всегда должен быть со мной": легендарная актриса Джуди Денч в 90 лет практически ослепла

"Кто-то всегда должен быть со мной": легендарная актриса Джуди Денч в 90 лет практически ослепла

Киев  •  УНН

 • 34942 просмотра

Read in English

Легендарная британская актриса Джуди Денч поделилась, что из-за прогрессирующей потери зрения нуждается в постоянном сопровождении. Из-за болезни сетчатки глаза ей приходится учить роли на слух с помощью друзей.

Актриса Джуди Денч рассказала в подкасте о прогрессирующей потере зрения и отметила, что нуждается в постоянной посторонней помощи. 

Передает УНН со ссылкой на Algemeen Dagblad.

Детали

90-летняя Джуди Денч сообщила своим поклонникам о состоянии своего здоровья, рассказав в подкасте Тринни Вудалл «Fearless» о том, что страдает прогрессирующей потерей зрения.

Со мной всегда кто-то должен быть. Другого пути просто нет. Я больше ничего не вижу, иначе я могу наткнуться на что-то или упасть

- сказала актриса.

Во время мероприятия 2021 года в Лондоне Джуди рассказала о том, что ей трудно читать сценарии из-за быстрого ухудшения зрения.

Ты находишь способ двигаться вперед и преодолеть то, что тебе очень трудно», объяснила она.

Мне пришлось найти другой способ выучить реплики, а именно, чтобы мои близкие друзья повторяли их снова и снова. Так что мне придется учиться, повторяя, и я просто надеюсь, что люди не заметят слишком много, если все шутки будут абсолютно катастрофическими!

В 2012 году она обнародовала информацию о том, что страдает дегенерацией желтого пятна (AMD, или ВМД) - заболевание сетчатки глаза, которое часто вызвано старением. В последующие годы Денч рассказывала, как она пыталась продолжать играть в театре и снимать фильмы. Она также рассказала о странных случайностях, которые могут случиться, когда ты почти ничего не видишь.

Напомним,

Легендарный музыкант Элтон Джон сообщил о потере зрения на правый глаз из-за инфекции, полученной на юге Франции. Певец проходит длительное лечение и восстановление, что мешает его творческой деятельности.

В возрасте 95 лет умерла звезда британского театра и кино Джоан Плаурайт17.01.25, 14:32 • 31786 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости МираУНН Lite
frantsiyaФранция
londonЛондон

Обратиться по вопросам размещения рекламы