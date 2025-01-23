"Кто-то всегда должен быть со мной": легендарная актриса Джуди Денч в 90 лет практически ослепла

Актриса Джуди Денч рассказала в подкасте о прогрессирующей потере зрения и отметила, что нуждается в постоянной посторонней помощи.

Передает УНН со ссылкой на Algemeen Dagblad.

Детали

90-летняя Джуди Денч сообщила своим поклонникам о состоянии своего здоровья, рассказав в подкасте Тринни Вудалл «Fearless» о том, что страдает прогрессирующей потерей зрения.

Со мной всегда кто-то должен быть. Другого пути просто нет. Я больше ничего не вижу, иначе я могу наткнуться на что-то или упасть - сказала актриса.

Во время мероприятия 2021 года в Лондоне Джуди рассказала о том, что ей трудно читать сценарии из-за быстрого ухудшения зрения.

Ты находишь способ двигаться вперед и преодолеть то, что тебе очень трудно», объяснила она.

Мне пришлось найти другой способ выучить реплики, а именно, чтобы мои близкие друзья повторяли их снова и снова. Так что мне придется учиться, повторяя, и я просто надеюсь, что люди не заметят слишком много, если все шутки будут абсолютно катастрофическими!

В 2012 году она обнародовала информацию о том, что страдает дегенерацией желтого пятна (AMD, или ВМД) - заболевание сетчатки глаза, которое часто вызвано старением. В последующие годы Денч рассказывала, как она пыталась продолжать играть в театре и снимать фильмы. Она также рассказала о странных случайностях, которые могут случиться, когда ты почти ничего не видишь.

Напомним,

Легендарный музыкант Элтон Джон сообщил о потере зрения на правый глаз из-за инфекции, полученной на юге Франции. Певец проходит длительное лечение и восстановление, что мешает его творческой деятельности.

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