Звезда бондианы Джуди Денч рассказала, что больше не может играть - в чем причина

Актриса, обладательница премии "Оскар", легендарная исполнительница роли "М" в фильмах о Джеймсе Бонде, Джуди Денч заявила, что из-за состояния глаз не может выступать на сцене или читать даже спустя десять лет после постановки диагноза. Об этом УНН пишет со ссылкой на BBC.

Детали

В 2012 году у Денч диагностировали возрастную макулярную дегенерацию (ВМД) — состояние, которое влияет на её зрение и из-за которого невероятно трудно даже распознавать лица.

Я не могу быть на сцене. Я больше не могу играть в спектаклях. Я больше не могу сниматься в фильмах. Я больше не могу читать — сказала Денч в интервью на BBC Radio 4.

Она также рассказала, как её состояние может приводить к неловким встречам, сказав, что иногда подходит не к тем людям "и почти обнимает их", прежде чем осознаёт свою ошибку.

Когда Денч, которой 91 год, спросили о старении, она ответила: "Совершенно нечего сказать. [Я] не слишком много об этом думаю".

Денч наслаждается карьерой, продолжающейся более семи десятилетий, и является одной из самых известных британских актрис, чьё творчество охватывает театр, телевидение и кино.

Она получила премию "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана за роль королевы Елизаветы I в фильме "Влюблённый Шекспир" (Shakespeare in Love) в 1999 году и добилась международного признания благодаря роли "М", начальницы Джеймса Бонда. Она дебютировала в этой роли в фильме "Золотой глаз" (GoldenEye) в 1995 году, став первой женщиной, сыгравшей эту роль.

Но потеря зрения всё больше влияет на её работоспособность: актриса ранее рассказывала о трудностях с видением на съёмочных площадках и изучением сценариев.

"Кто-то всегда должен быть со мной": легендарная актриса Джуди Денч в 90 лет практически ослепла