У США співробітники Міністра оборони пошкодили безцінний глобус часів Другої світової

У Пентагоні стався скандальний інцидент: підлеглі очільника оборонного відомства Піта Гегсета під час самовільного перенесення впустили та пробили безцінний глобус 1930-х років, яким користувався генерал Двайт Ейзенхауер. Про це повідомляє The Washington Post, пише УНН.

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Як повідомляє виданню джерело, міністр оборони забажав перенести один із двох 30-дюймових історичних глобусів Ейзенхауера до свого кабінету. Зазвичай переміщенням таких артефактів займаються професійні куратори, однак через урядовий "шатдаун" фахівці були у вимушеній відпустці.

Не дочекавшись експертів, співробітники Хегсета вирішили транспортувати реліквію самостійно. Під час переноски вони не втримали артефакт — глобус упав на металеву підставку, внаслідок чого крихка оболонка була пробита в районі Антарктиди, а сама сфера зірвалася з кріплення.

В Армії США підтвердили факт пошкодження, зазначивши, що реліквію так і не перенесли й наразі віддали на ремонт. Інцидент викликав хвилю обурення та кпинів усередині Пентагону, де поспіх підлеглих міністра вже охрестили "очевидним браком терпіння".

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