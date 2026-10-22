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У США співробітники Міністра оборони пошкодили безцінний глобус часів Другої світової

Київ • УНН

 • 4370 перегляди

Підлеглі Піта Гегсета впустили історичний глобус, пробивши його оболонку в районі Антарктиди. Артефакт передали на ремонт.

У США співробітники Міністра оборони пошкодили безцінний глобус часів Другої світової

У Пентагоні стався скандальний інцидент: підлеглі очільника оборонного відомства Піта Гегсета під час самовільного перенесення впустили та пробили безцінний глобус 1930-х років, яким користувався генерал Двайт Ейзенхауер. Про це повідомляє The Washington Post, пише УНН.

Деталі

Як повідомляє виданню джерело, міністр оборони забажав перенести один із двох 30-дюймових історичних глобусів Ейзенхауера до свого кабінету. Зазвичай переміщенням таких артефактів займаються професійні куратори, однак через урядовий "шатдаун" фахівці були у вимушеній відпустці.

Не дочекавшись експертів, співробітники Хегсета вирішили транспортувати реліквію самостійно. Під час переноски вони не втримали артефакт — глобус упав на металеву підставку, внаслідок чого крихка оболонка була пробита в районі Антарктиди, а сама сфера зірвалася з кріплення.

В Армії США підтвердили факт пошкодження, зазначивши, що реліквію так і не перенесли й наразі віддали на ремонт. Інцидент викликав хвилю обурення та кпинів усередині Пентагону, де поспіх підлеглих міністра вже охрестили "очевидним браком терпіння".

Перевірте, якщо потрібно щось скоротити або адаптувати під начитачу — одразу виправлю.

Ольга Розгон

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