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В США сотрудники министра обороны повредили бесценный глобус времён Второй мировой войны

Киев • УНН

 • 1902 просмотра

Подчинённые Пита Хегсета уронили исторический глобус, пробив его оболочку в районе Антарктиды. Артефакт передали в ремонт.

В США сотрудники министра обороны повредили бесценный глобус времён Второй мировой войны

В Пентагоне произошёл скандальный инцидент: подчинённые главы оборонного ведомства Пита Хегсета во время самовольного переноса уронили и пробили бесценный глобус 1930-х годов, которым пользовался генерал Дуайт Эйзенхауэр. Об этом сообщает The Washington Post, пишет УНН.

Детали

Как сообщил изданию источник, министр обороны захотел перенести один из двух 30-дюймовых исторических глобусов Эйзенхауэра в свой кабинет. Обычно перемещением таких артефактов занимаются профессиональные кураторы, однако из-за правительственного "шатдауна" специалисты были вынуждены уйти в отпуск.

Не дождавшись экспертов, сотрудники Хегсета решили транспортировать реликвию самостоятельно. Во время переноски они не удержали артефакт — глобус упал на металлическую подставку, в результате чего хрупкая оболочка была пробита в районе Антарктиды, а сама сфера сорвалась с крепления.

В Армии США подтвердили факт повреждения, отметив, что реликвию так и не перенесли и в настоящее время передали в ремонт. Инцидент вызвал волну возмущения и насмешек внутри Пентагона, где поспешность подчинённых министра уже назвали "очевидным отсутствием терпения".

Проверьте, если нужно что-то сократить или адаптировать под начитку — сразу исправлю.

Ольга Розгон

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