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рф проводить на окупованих територіях операцію "Нелегал-2026" - розвідка

Київ • УНН

 • 364 перегляди

російські силовики шукають українців без паспортів рф і застосовують до них міграційні норми. ГУР називає кампанію інструментом етноциду.

рф проводить на окупованих територіях операцію "Нелегал-2026" - розвідка

російські силові структури впродовж перших десяти днів жовтня 2026 року на окупованих територіях України провели черговий етап операції "Нелегал-2026" - злочинної кампанії загарбників проти українського населення. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.

Деталі

Як зазначили в ГУР, російські силовики в межах даної кампанії проводять рейди, аби виявити тих, хто відмовився отримувати громадянство держави-агресора. За відсутності російських паспортів українців записують до "іноземних громадян" та застосовують до них норми російського міграційного законодавства.

Фактично, операція окупантів - інструмент етноциду: держава-агресор витісняє українців із тимчасово окупованих територій і заміщує їх завезеними росіянами. Така політика москви є насильницькою зміною української ідентичності. Відповідно до міжнародного права, зокрема Конвенції ООН про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, відповідні дії держави-агресора росії мають ознаки геноциду українського народу

 - йдеться в повідомленні ГУР.

Також зазначається, що подібні заходи проводяться і всередині самої рф: зокрема, там полюють на трудових мігрантів, яких згодом можуть схиляти до підписання контрактів на службу в російських окупаційних військах.

Нагадаємо

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що населення окупованого Донбасу зменшилося майже на третину за десять років.

Євген Устименко

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