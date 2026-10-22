рф проводить на окупованих територіях операцію "Нелегал-2026" - розвідка

російські силові структури впродовж перших десяти днів жовтня 2026 року на окупованих територіях України провели черговий етап операції "Нелегал-2026" - злочинної кампанії загарбників проти українського населення. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.

Як зазначили в ГУР, російські силовики в межах даної кампанії проводять рейди, аби виявити тих, хто відмовився отримувати громадянство держави-агресора. За відсутності російських паспортів українців записують до "іноземних громадян" та застосовують до них норми російського міграційного законодавства.

Фактично, операція окупантів - інструмент етноциду: держава-агресор витісняє українців із тимчасово окупованих територій і заміщує їх завезеними росіянами. Така політика москви є насильницькою зміною української ідентичності. Відповідно до міжнародного права, зокрема Конвенції ООН про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, відповідні дії держави-агресора росії мають ознаки геноциду українського народу