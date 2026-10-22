рф проводит на оккупированных территориях операцию "Нелегал-2026" - разведка

российские силовые структуры в течение первых десяти дней октября 2026 года на оккупированных территориях Украины провели очередной этап операции "Нелегал-2026" - преступной кампании захватчиков против украинского населения. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.

Детали

Как отметили в ГУР, российские силовики в рамках данной кампании проводят рейды, чтобы выявить тех, кто отказался получать гражданство государства-агрессора. При отсутствии российских паспортов украинцев записывают в "иностранных граждан" и применяют к ним нормы российского миграционного законодательства.

Фактически операция оккупантов — инструмент этноцида: государство-агрессор вытесняет украинцев с временно оккупированных территорий и замещает их завезенными россиянами. Такая политика москвы является насильственным изменением украинской идентичности. В соответствии с международным правом, в частности Конвенцией ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, соответствующие действия государства-агрессора россии имеют признаки геноцида украинского народа — говорится в сообщении ГУР.

Также отмечается, что подобные мероприятия проводятся и внутри самой рф: в частности, там охотятся на трудовых мигрантов, которых впоследствии могут склонять к подписанию контрактов на службу в российских оккупационных войсках.

Напомним

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что население оккупированного Донбасса сократилось почти на треть за десять лет.