рф проводит на оккупированных территориях операцию "Нелегал-2026" - разведка
Киев • УНН
российские силовики разыскивают украинцев без паспортов рф и применяют к ним миграционные нормы. ГУР называет кампанию инструментом этноцида.
российские силовые структуры в течение первых десяти дней октября 2026 года на оккупированных территориях Украины провели очередной этап операции "Нелегал-2026" - преступной кампании захватчиков против украинского населения. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.
Детали
Как отметили в ГУР, российские силовики в рамках данной кампании проводят рейды, чтобы выявить тех, кто отказался получать гражданство государства-агрессора. При отсутствии российских паспортов украинцев записывают в "иностранных граждан" и применяют к ним нормы российского миграционного законодательства.
Фактически операция оккупантов — инструмент этноцида: государство-агрессор вытесняет украинцев с временно оккупированных территорий и замещает их завезенными россиянами. Такая политика москвы является насильственным изменением украинской идентичности. В соответствии с международным правом, в частности Конвенцией ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, соответствующие действия государства-агрессора россии имеют признаки геноцида украинского народа
Также отмечается, что подобные мероприятия проводятся и внутри самой рф: в частности, там охотятся на трудовых мигрантов, которых впоследствии могут склонять к подписанию контрактов на службу в российских оккупационных войсках.
Напомним
Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что население оккупированного Донбасса сократилось почти на треть за десять лет.