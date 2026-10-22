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Аманда Сейфрід поділилася рідкісними новинами про дітей після розлучення

Київ • УНН

 • 3548 перегляди

Після розлучення з Томасом Садоскі Аманда Сейфрід обирає зйомки поблизу дітей. Акторка також відмовилася від відвертих сцен.

Аманда Сейфрід поділилася рідкісними новинами про дітей після розлучення

Акторка Аманда Сейфрід зробила рідкісні коментарі після шокуючої новини про розлучення з актором Томасом Садоскі, поділившись новинами про спільне виховання дітей. Про це УНН пише з посиланням на Daily Mail.

Деталі

40-річна актриса, яка, як пише видання, нещодавно дала "інтерв'ю, яке збентежило її саму", відверто розповіла про цю тему в інтерв'ю WWD, опублікованому в середу.

Минулого місяця стало відомо, що володарка премії "Золотий глобус" та Садоскі розлучилися після дев'яти років шлюбу. Колишня пара також має дітей: Ніна, дев'ять років, і Томас, шість років.

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Сейфрід пояснила, що стала більш вибірковою щодо ролей, які вона обирає, оскільки її головним пріоритетом є діти.

"Зйомки в Нью-Йорку, в Нью-Джерсі - це дуже важливо", - сказала зірка виданню.

"Якщо зйомки відбуватимуться в Іспанії, ми цього робити не будемо, тому що зараз діти певного віку, мій колишній чоловік працює, і я просто хочу, щоб ми всі жили поблизу, щоб почувати себе в безпеці та затишку", - зазначила акторка.

Акторка із фільму "Служниця" (Housemaid) додала: "Це безперечно, безумовно сильно впливає на ситуацію".

Раніше цього місяця Сейфрід також повідомила, що більше не зніматиметься у сценах сексуального характеру, пояснивши це тим, що іноді це може бути "незручно", і додавши, що її діти "звертають увагу".

Під час панельної дискусії на Міжнародному кінофестивалі у Хемптоні актриса розповіла, що нещодавно відмовилася від ролі через сцени сексуального характеру, повідомляє People.

"Наша робота дивна. І чим старше я стаю, тим дивнішою вона стає. Нам доводиться виявляти романтичні почуття до людей, з якими ми не маємо романтичних почуттів", - розмірковувала мати двох дітей.

"Іноді це чудово. Іноді дуже ніяково. Але я не можу повірити, що раніше я просто думала: "Нам потрібно цілуватися. Відмінно! Це приголомшливо. Я знаю, як цілуватися"", - вела далі акторка.

Сейфрід зазначила, що раніше для неї це було "весело" та "нічого особливого".

Але вона відмовилася від участі в новому серіалі через велику кількість відвертих сцен, заявивши: "Я не хочу в цьому брати участь. Мені це не комфортно. Зараз мені це не до вподоби".

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Юлія Шрамко

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