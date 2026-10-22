Аманда Сейфрід поділилася рідкісними новинами про дітей після розлучення
Київ • УНН
Після розлучення з Томасом Садоскі Аманда Сейфрід обирає зйомки поблизу дітей. Акторка також відмовилася від відвертих сцен.
Акторка Аманда Сейфрід зробила рідкісні коментарі після шокуючої новини про розлучення з актором Томасом Садоскі, поділившись новинами про спільне виховання дітей. Про це УНН пише з посиланням на Daily Mail.
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40-річна актриса, яка, як пише видання, нещодавно дала "інтерв'ю, яке збентежило її саму", відверто розповіла про цю тему в інтерв'ю WWD, опублікованому в середу.
Минулого місяця стало відомо, що володарка премії "Золотий глобус" та Садоскі розлучилися після дев'яти років шлюбу. Колишня пара також має дітей: Ніна, дев'ять років, і Томас, шість років.
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Сейфрід пояснила, що стала більш вибірковою щодо ролей, які вона обирає, оскільки її головним пріоритетом є діти.
"Зйомки в Нью-Йорку, в Нью-Джерсі - це дуже важливо", - сказала зірка виданню.
"Якщо зйомки відбуватимуться в Іспанії, ми цього робити не будемо, тому що зараз діти певного віку, мій колишній чоловік працює, і я просто хочу, щоб ми всі жили поблизу, щоб почувати себе в безпеці та затишку", - зазначила акторка.
Акторка із фільму "Служниця" (Housemaid) додала: "Це безперечно, безумовно сильно впливає на ситуацію".
Раніше цього місяця Сейфрід також повідомила, що більше не зніматиметься у сценах сексуального характеру, пояснивши це тим, що іноді це може бути "незручно", і додавши, що її діти "звертають увагу".
Під час панельної дискусії на Міжнародному кінофестивалі у Хемптоні актриса розповіла, що нещодавно відмовилася від ролі через сцени сексуального характеру, повідомляє People.
"Наша робота дивна. І чим старше я стаю, тим дивнішою вона стає. Нам доводиться виявляти романтичні почуття до людей, з якими ми не маємо романтичних почуттів", - розмірковувала мати двох дітей.
"Іноді це чудово. Іноді дуже ніяково. Але я не можу повірити, що раніше я просто думала: "Нам потрібно цілуватися. Відмінно! Це приголомшливо. Я знаю, як цілуватися"", - вела далі акторка.
Сейфрід зазначила, що раніше для неї це було "весело" та "нічого особливого".
Але вона відмовилася від участі в новому серіалі через велику кількість відвертих сцен, заявивши: "Я не хочу в цьому брати участь. Мені це не комфортно. Зараз мені це не до вподоби".
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