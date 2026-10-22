Аманда Сейфрид поделилась редкими новостями о детях после развода

Актриса Аманда Сейфрид сделала редкие комментарии после шокирующей новости о разводе с актером Томасом Садоски, поделившись новостями о совместном воспитании детей. Об этом УНН пишет со ссылкой на Daily Mail.

Детали

40-летняя актриса, которая, как пишет издание, недавно дала "интервью, которое смутило ее саму", откровенно рассказала об этой теме в интервью WWD, опубликованном в среду.

В прошлом месяце стало известно, что обладательница премии "Золотой глобус" и Садоски расстались после девяти лет брака. У бывшей пары также есть дети: Нина, девять лет, и Томас, шесть лет.

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Сейфрид объяснила, что стала более избирательной в выборе ролей, поскольку ее главным приоритетом являются дети.

"Съемки в Нью-Йорке, в Нью-Джерси — это очень важно", — сказала звезда изданию.

"Если съемки будут проходить в Испании, мы этого делать не будем, потому что сейчас дети находятся в определенном возрасте, мой бывший муж работает, и я просто хочу, чтобы мы все жили поблизости, чтобы чувствовать себя в безопасности и уюте", — отметила актриса.

Актриса из фильма "Служанка" (Housemaid) добавила: "Это определенно, безусловно сильно влияет на ситуацию".

Ранее в этом месяце Сейфрид также сообщила, что больше не будет сниматься в сценах сексуального характера, объяснив это тем, что иногда это может быть "неловко", и добавив, что ее дети "обращают внимание".

Во время панельной дискуссии на Международном кинофестивале в Хэмптоне актриса рассказала, что недавно отказалась от роли из-за сцен сексуального характера, сообщает People.

"Наша работа странная. И чем старше я становлюсь, тем страннее она становится. Нам приходится проявлять романтические чувства к людям, к которым мы не испытываем романтических чувств", — размышляла мать двоих детей.

"Иногда это прекрасно. Иногда очень неловко. Но я не могу поверить, что раньше просто думала: "Нам нужно целоваться. Отлично! Это потрясающе. Я знаю, как целоваться"", — продолжила актриса.

Сейфрид отметила, что раньше для нее это было "весело" и "ничего особенного".

Но она отказалась от участия в новом сериале из-за большого количества откровенных сцен, заявив: "Я не хочу в этом участвовать. Мне это некомфортно. Сейчас мне это не нравится".

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