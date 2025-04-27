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російське командування пересаджує штурмовиків на мотоцикли: аналіз ISW

Київ • УНН

 • 952 перегляди

росія планує використовувати мотоцикли в наступальних операціях для обходу українських дронів, але шум заважатиме чути наближення БПЛА. Також це може бути пов'язано з нестачею техніки.

російське командування пересаджує штурмовиків на мотоцикли: аналіз ISW

росія, ймовірно, готується до систематичної інтеграції використання мотоциклів у наступальні операції в Україні влітку та восени 2025 року. Такий висновок зробили у звіті від 26 квітня аналітики Інституту вивчення війни (ISW), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що таким тактичним прийомом росіяни, ймовірно, хочуть компенсувати вправність використання безпілотників українськими військовими.

26 квітня Міністерство оборони росії опублікувало відеозапис, на якому ймовірно видно підрозділи 299-го (повітряно-десантного) полку ПДВ (98-ї дивізії ПДВ), які відпрацьовують наступальну та оборонну тактику на мотоциклах у групах по дві-три особи на російському полігоні. Відео вказує на те, що російські військові, ймовірно, розробляють тактичну доктрину для систематичного наступального використання мотоциклів і, можливо, готуються надати збільшену кількість мотоциклів російському персоналу в Україні

- звітує Інститут вивчення війни.

Дослідники ISW наводять слова речника Харківської групи військ ЗСУ підполковника Павла Шамшина, який повідомив, посилаючись на українську розвідку, що російські військові навчають своїх солдатів бойовій тактиці на мотоциклах, що свідчить про те, що російські війська, ймовірно, все частіше інтегруватимуть мотоцикли в наступальні операції в Україні влітку та восени 2025 року.

Шамшин зазначив, що мотоцикли дозволяють російським солдатам підвищити свою швидкість та маневреність, що має вирішальне значення для уникнення ударів українських безпілотників, але гучний шум мотоцикла заважає водієві чути українські безпілотники, що наближаються.

ISW спостерігає посилення тенденції до здійснення російськими підрозділами механізованих та комбінованих моторизованих штурмів, а також перевезення піхоти на мотоциклах і цивільних транспортних засобах по всій лінії фронту

- йдеться у зведенні ISW.

Окрім спроби компенсувати удари українських безпілотників, йдеться, ймовірно, про подолання дефіциту обладнання, який виник внаслідок великих втрат бронетехніки влітку та на початку осені 2024 року.

Нагадаємо

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росіяни змінюють тактику та вдаються до масованих штурмів на Півдні - Волошин23.04.25, 16:47 • 5631 перегляд

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